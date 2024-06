Pomeriggio 5, Eleonora Giorgi costretta a rinunciare all’ospitata: “Non sto affatto bene”

1 Condivisioni acebook Twitter

Eleonora Giorgi ha condiviso aggiornamenti preoccupanti sul suo stato di salute.

Dopo un primo ciclo, l’attrice è costretta a sottoporsi nuovamente a chemioterapia a seguito della diagnosi di un tumore al pancreas ricevuta a fine novembre 2023. Questo ciclo di trattamento dovrebbe concludersi a fine giugno, proprio mentre si avvicinano le nozze di Paolo e Clizia, un evento familiare significativo.

Un’intervista da remoto piena di emozioni

Prevista in studio per la puntata di “Pomeriggio 5” di ieri, venerdì 14 giugno, Eleonora Giorgi non è riuscita a partecipare a causa del forte malessere provocato dalle terapie. Tuttavia, ha voluto essere presente almeno telefonicamente, dimostrando la sua resilienza e determinazione. Durante la trasmissione, ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, descrivendosi come “bombardata da cure molto serie” che hanno intensificato il suo percorso di recupero più di quanto avesse anticipato.

Il supporto di Myrta Merlino e il ritorno di un ex marito

L’intervista ha anche toccato temi personali profondi, come il ritrovato rapporto con l’ex marito Massimo Ciavarro, che è tornato al suo fianco dopo la diagnosi. Questo ritorno ha suscitato in Eleonora una serie di emozioni complesse, riconoscendo il valore del sostegno ricevuto in un momento di estrema vulnerabilità. Concludendo l’intervento, Eleonora ha espresso il desiderio di abbracciare virtualmente il pubblico e tutti coloro che le stanno vicino, evidenziando la forza che deriva dal supporto e dall’affetto ricevuti.