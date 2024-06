Anita Olivieri pubblica un video al ristorante dove c’è tantissima gente e commenta infastidita: “Mi sembra di stare allo zoo” e sui social la ridicolizzano

0 Condivisioni acebook Twitter

Anita Olivieri, ex concorrente del “Grande Fratello”, ha scatenato polemiche con un video pubblicato durante una cena in ristorante.

Nel video, Anita, insieme ad altri ex partecipanti, tra cui Marco Maddaloni, si lamenta per la presenza di molte persone intorno, paragonando la situazione a quella di uno zoo. Questo commento non è stato ben accolto dal pubblico, che l’ha accusata di arroganza sui social.

Reazioni e critiche

Dopo la pubblicazione del video su Instagram, che è diventato rapidamente virale, le critiche non si sono fatte attendere. Su X, alcuni utenti hanno suggerito che le persone probabilmente erano in coda per un tavolo piuttosto che interessate a lei: “Anita, non è più probabile che fossero in fila per un tavolo? Chiedo”. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha commentato l’incidente, insinuando che la televisione possa avere effetti negativi e alludendo ai possibili deliri di grandezza di Anita: “La tv fa malissimo”. Queste critiche riflettono una percezione negativa del comportamento di Anita da parte del pubblico.

Breve biografia di Anita Olivieri

Anita Olivieri, 27 anni, originaria di Roma, è nota per la sua partecipazione all’edizione 2023 del “Grande Fratello”. Prima del suo ingresso nel reality show, Anita ha studiato Relazioni Internazionali e conseguito una laurea magistrale e un master presso la LUISS Business School. Lavorava nel settore automobilistico prima di partecipare al programma, dove la sua relazione con il concorrente Alessio Falsone ha attirato l’attenzione dei telespettatori, anche se la coppia si è separata al termine del programma.