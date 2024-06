Ritrovato il corpo senza vita del generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, ipotesi suicidio

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Roma: trovato morto il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri

La scomparsa di un leader

Questa mattina è stato trovato morto Claudio Graziano, presidente di Fincantieri e generale di 70 anni. Dal febbraio 2015 al novembre 2018, Graziano ha ricoperto il ruolo di Capo di Stato Maggiore della Difesa, successivamente diventando presidente del Comitato militare dell’Unione europea. Nel maggio 2022, la Cassa Depositi e Prestiti lo ha nominato presidente del Consiglio di amministrazione di Fincantieri, uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo. Da settembre 2022, era anche presidente di Assonave (Associazione Nazionale dell’industria navalmeccanica).

Le circostanze della morte

Sebbene le cause della morte non siano state ufficialmente confermate, l’ipotesi più accreditata sembra essere quella del suicidio. Il corpo di Graziano è stato trovato nella sua camera da letto alle 9.50 da un agente della sua scorta, che possedeva le chiavi della sua abitazione in centro a Roma. Secondo le prime indiscrezioni, il generale si sarebbe sparato e avrebbe lasciato un biglietto. Lo scorso anno, Graziano aveva perso sua moglie, Marisa Lanucara. Sul posto sono presenti il medico legale, il magistrato di turno e le forze dell’ordine, che stanno svolgendo le indagini necessarie per chiarire le circostanze della morte.

Le reazioni alla scomparsa

La notizia della morte di Claudio Graziano ha suscitato immediate reazioni di cordoglio da parte delle istituzioni e delle personalità politiche italiane. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso il suo dolore su X, dichiarando: “La scomparsa del generale Claudio Graziano mi lascia senza parole. Era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa”.

Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso il suo cordoglio, affermando: “Sono sconvolta dalla notizia della tragica scomparsa del Generale Claudio Graziano. Ci lascia un integerrimo servitore dello Stato, che in tutta la sua vita ha reso onore alla Nazione, alle Forze Armate e alle Istituzioni con dedizione, competenza e professionalità. Desidero rivolgere, a nome mio e di tutto il Governo, il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato Graziano come “un generoso e leale uomo delle istituzioni, capace di mettere sempre al servizio della Repubblica la sua competenza e la sua professionalità”. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha sottolineato la perdita significativa per la difesa italiana, dichiarando: “Con il generale Claudio Graziano abbiamo vissuto percorsi comuni esaltanti e allo stesso tempo impegnativi per migliorare la nostra Difesa. La sua scomparsa mi lascia un profondo senso di tristezza e rappresenta una grave perdita per la Difesa e per l’intera Italia”.

Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini ha espresso “profondo cordoglio” per la scomparsa del presidente di Fincantieri. Anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha reagito alla notizia dichiarando: “Esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del Generale Claudio Graziano. Un uomo che ha saputo, con il suo carisma, la sua professionalità, le sue capacità e gli alti incarichi ricoperti, tenere alto il nome dell’Italia nel mondo”.

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha commentato: “Cordoglio e massima vicinanza alla famiglia e agli affetti del generale Claudio Graziano. Il M5s è vicino al loro dolore e a quello di tutta la squadra di Fincantieri”. Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha dichiarato: “La perdita del generale Claudio Graziano lascia tutti noi sconvolti. Un uomo dalle straordinarie capacità che ha dedicato la sua vita al servizio dell’Italia. Ci stringiamo con affetto ai suoi cari”.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha scritto su X che “la scomparsa del generale Claudio Graziano, un uomo di straordinario valore e dedizione al servizio dello Stato, lascia sgomenti e attoniti. Le più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e a tutta Fincantieri per la perdita del loro Presidente”. Il presidente del Copasir Lorenzo Guerini ha espresso il suo profondo dolore, ricordando Graziano con amicizia e stima per il suo lavoro al servizio dello Stato.

La coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita ha condiviso il suo cordoglio: “La morte di Claudio Graziano è una tragedia inaspettata che ci lascia sgomenti. Graziano ha speso la sua vita al servizio del paese e ci ha reso orgogliosi di essere italiani anche in ambito europeo. Siamo senza parole e ci stringiamo sinceramente ai suoi cari”.