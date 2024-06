Incidente nella notte, auto con a bordo 4 ragazzi si ribalta, morto 20enne, gravissimi altri tre passeggeri

0 Condivisioni acebook Twitter

Un ragazzo di 20 anni è morto e tre sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale nella notte tra il 16 e il 17 giugno a Val D’Aveto, nell’entroterra genovese.

Tragico incidente in Val D’Aveto

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Val D’Aveto nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno. Un ragazzo di circa 20 anni ha perso la vita e altri tre giovani sono rimasti gravemente feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 23, tra le frazioni di Villanoce e Gramizza, nel Comune di Rezzoaglio. L’auto su cui viaggiavano i quattro ragazzi si è ribaltata e poi schiantata fuori strada. Le cause del sinistro non sono ancora chiare; potrebbe essere stata l’alta velocità o un animale che ha attraversato la strada. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto, con l’ausilio dei vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente sul posto.

Soccorsi tempestivi grazie alla tecnologia

Il sistema di sicurezza del veicolo ha giocato un ruolo cruciale nei soccorsi. Grazie al sistema automatico di chiamata al 118, l’allarme è scattato subito dopo l’incidente. I pompieri hanno estratto il corpo del ragazzo deceduto sul colpo e due dei tre feriti dalle lamiere. Una ragazza, secondo le ricostruzioni, è riuscita a uscire autonomamente dall’auto. La voce di uno degli occupanti del veicolo, tramite l’interfono, ha fornito le prime informazioni ai soccorritori, permettendo un intervento rapido e coordinato. Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente le automediche Tango 1 e Tango 2, le ambulanze della Croce Rossa di Rezzoaglio, Cicagna e Santo Stefano D’Aveto, oltre all’elicottero Grifo.

Feriti in gravi condizioni

I tre feriti sono stati trasportati con urgenza in ospedale. Due di loro sono stati ricoverati al San Martino di Genova, mentre il terzo è stato portato all’ospedale di Lavagna, tutti in codice rosso. Le autorità locali e i quotidiani hanno riportato la notizia, sottolineando l’efficacia della risposta dei soccorsi. La comunità di Rezzoaglio e le aree circostanti sono profondamente scosse da questo tragico evento. Le indagini proseguono per determinare le cause precise dell’incidente e prevenire future tragedie simili.