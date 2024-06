Auto passa col rosso e travolge ragazza sul monopattino, Manila muore sul colpo, aveva 24 anni

1 Condivisioni acebook Twitter

Una giovane perde la vita in un tragico incidente a Tor Bella Monaca. Il quartiere di Roma è scosso dalla scomparsa di Manila De Luca, 24 anni, travolta da un’auto mentre era in monopattino.

Incidente mortale a Tor Bella Monaca

Una tragedia ha colpito questa sera il quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Una ragazza di 24 anni, Manila De Luca, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre si trovava a bordo del suo monopattino. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30. Nonostante i rapidi interventi dei soccorritori, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti del VI gruppo Torri della Polizia Locale, impegnati nei rilievi del caso per determinare le cause dell’incidente. Alla guida dell’auto, un’Opel Astra, c’era un giovane di 22 anni che si è fermato a prestare soccorso. Come previsto dalla prassi, il conducente sarà sottoposto a test per verificare l’eventuale presenza di alcol e droga nel sangue, elementi che potrebbero aiutare a chiarire meglio la dinamica dell’accaduto.

Il cordoglio del quartiere

Manila De Luca era una figura ben nota e amata nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove lavorava in una tabaccheria locale. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità, lasciando molti residenti senza parole e in lutto.

“Manila era una ragazza meravigliosa, sempre sorridente e disponibile con tutti” ha dichiarato una vicina. Il luogo dell’incidente, via di Tor Bella Monaca davanti al supermercato Pewex, è stato teatro di un impatto violento che ha distrutto completamente l’auto e sbalzato il monopattino a diversi metri di distanza.

Nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla, le ferite riportate da Manila erano troppo gravi e la ragazza è morta sul colpo.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Attualmente, la dinamica dell’incidente rimane poco chiara. Le autorità stanno cercando di capire se l’auto guidata dal giovane sia passata con il semaforo rosso o verde e a quale velocità procedesse al momento dell’impatto.

A tal fine, saranno fondamentali le testimonianze del conducente e dei presenti, nonché le immagini delle telecamere di sorveglianza eventualmente presenti nella zona.

“Dobbiamo fare luce su questo tragico evento per dare giustizia a Manila e alle sue persone care”, ha dichiarato un portavoce della Polizia Locale. I residenti di Tor Bella Monaca sperano che l’indagine possa chiarire tutti i dubbi e prevenire future tragedie simili nel loro quartiere.