“La mia mano non è mai stata così grande”, Ermal Meta è diventato papà, la piccola si chiama Fortuna

Ermal Meta ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Fortuna, condividendo la gioia con i suoi fan su Instagram il 19 giugno 2024.

La felicità di Ermal Meta

Il noto cantante Ermal Meta è diventato papà per la prima volta. Ha annunciato la lieta notizia su Instagram, pubblicando una foto emozionante scattata in ospedale subito dopo il parto. Nella foto, Ermal e la sua compagna Chiara Sturdà tengono la manina della neonata. Commosso, ha scritto: “La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore”, accompagnando il messaggio con la data di oggi, 19 giugno 2024. Questo giorno segna per Ermal e Chiara l’inizio di una nuova vita, piena di amore e di nuove responsabilità. La coppia aveva già rivelato due mesi fa che il nome della loro bambina sarebbe stato Fortuna.

Chiara Sturdà: la compagna di Ermal Meta

Molto riservato sulla sua vita privata, Ermal Meta ha sempre cercato di mantenere Chiara Sturdà lontana dai riflettori. Chiara, 34 anni, milanese, lavora come agente e marketing manager per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. Nel 2018, è diventata commentatrice sportiva per Bergamo TV e successivamente ha frequentato un workshop in giornalismo sportivo a Sport Italia. La discrezione e la riservatezza di Chiara riflettono quelle del compagno, e la loro relazione è diventata pubblica solo dopo il lockdown. La nascita di un figlio era un desiderio profondo per entrambi, mentre il matrimonio non sembra essere nei loro piani. In una recente intervista, Ermal aveva dichiarato: “Viviamo insieme a Milano, ma sono figlio di divorziati, non sogno il matrimonio”.

Una nuova vita per Ermal Meta e Chiara Sturdà

Con l’arrivo della piccola Fortuna, la vita di Ermal Meta e Chiara Sturdà entra in una nuova fase. La coppia è pronta ad affrontare le sfide e le gioie della genitorialità, mantenendo sempre una certa riservatezza riguardo alla loro vita privata. I fan di Ermal hanno accolto la notizia con grande entusiasmo e affetto, condividendo la felicità del cantante per questo momento speciale. La nascita di Fortuna rappresenta un grande passo per la coppia, che ora si prepara a vivere insieme nuove avventure e a costruire ricordi indimenticabili come famiglia.

