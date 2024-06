Turista 19enne scomparso del nulla, aveva detto agli amici che tornava in hotel a piedi

0 Condivisioni acebook Twitter

Grande apprensione per Jay Slater, un ragazzo di 19 anni scomparso a Tenerife durante una vacanza. La sua ultima posizione nota è il Parco Rural de Teno.

La Scomparsa di Jay Slater

La famiglia di Jay Slater, un ragazzo di 19 anni originario di Oswaldtwistle, nel Lancashire (Inghilterra), è in grande apprensione. Jay è scomparso durante una vacanza sull’isola di Tenerife, in Spagna. L’ultimo contatto con lui risale alla mattina di lunedì 17 giugno, quando ha chiamato la sua amica Lucy per informarla che avrebbe raggiunto l’hotel a piedi dopo aver perso l’autobus. “Ho perso l’autobus, mi incammino a piedi verso l’hotel. Ci vorranno circa 11 ore, ma ho la batteria del telefono all’1%,” ha detto. Poco dopo, il suo cellulare si è spento e non ha più dato segnali di vita. L’ultima posizione conosciuta di Jay è nel Parco Rural de Teno, un’area montana molto popolare tra gli escursionisti.

Le Circostanze della Scomparsa

La storia di Jay ha lasciato molti interrogativi. Secondo quanto raccontato da Lucy ai media britannici, il 19enne aveva incontrato una persona che, con un’auto noleggiata, l’aveva portato nel suo appartamento. Jay non si sarebbe reso conto di essere così lontano dal suo alloggio. “Era in mezzo al nulla. Pensava che sarebbe riuscito a tornare da lì ma poi la mattina dopo, quando si è incamminato, ha visto sulle mappe del telefono che era in mezzo alle montagne e non c’era nulla intorno,” ha spiegato Lucy. La situazione si è complicata ulteriormente quando il ragazzo ha realizzato quanto fosse isolato.

Le Ricerche e la Preoccupazione della Famiglia

La madre di Jay, Debbie, è volata a Tenerife insieme al figlio maggiore per partecipare alle ricerche. Le autorità locali hanno avviato operazioni di ricerca estese. “Sto impazzendo dalla preoccupazione, sono venuta qui con il mio figlio maggiore per fare tutto ciò che possiamo per aiutare. Sembra che la polizia stia prendendo tutto molto sul serio, stanno facendo il meglio possibile,” ha dichiarato Debbie. Al momento della scomparsa, Jay indossava una maglietta bianca, pantaloncini e scarpe da ginnastica, oltre a uno zaino nero. La famiglia, insieme alle autorità, continua a sperare in una risoluzione positiva di questa drammatica vicenda.