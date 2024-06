Auto in retromarcia finisce in mare, muore la mamma, in fin di vita figlia di 6 anni, salvati dai sommozzatori marito e altre due figlie

0 Condivisioni acebook Twitter

Donna muore dopo incidente a Lavagna: auto cade in mare con tutta la famiglia

Tragico incidente a Lavagna

Non ce l’ha fatta la donna di 44 anni che è caduta in mare con la sua auto insieme alla famiglia a Lavagna, nel Levante ligure, l’8 giugno. Dopo 11 giorni in rianimazione presso l’ospedale di Lavagna, la donna è deceduta senza mai riprendere conoscenza. Le sue condizioni erano apparse subito critiche, recuperata in arresto cardiaco all’interno dell’auto. Il drammatico incidente si è verificato mentre la famiglia stava facendo retromarcia e la vettura è finita in acqua.

Indagini in corso per omicidio stradale

Con la morte della 44enne, la Procura ha aggiornato il fascicolo di indagine da lesioni colpose a omicidio stradale. Si sospetta che il marito, che guidava l’auto, abbia compiuto una manovra errata. L’uomo e i due figli adolescenti, di 13 e 16 anni, sono riusciti a salvarsi emergendo dall’abitacolo. Tuttavia, il figlio più piccolo della coppia, un bambino di 6 anni, rimane in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Anche lui, come la madre, è rimasto bloccato nell’auto per diversi minuti prima di essere estratto da un sommozzatore presente sul posto.

Ricostruzione dell’incidente e ipotesi tecniche

Le indagini, affidate alla capitaneria di porto, mirano a chiarire le cause dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia era arrivata da Milano e aveva trascorso la giornata in mare su un gommone. Tornando, qualcosa è andato storto durante la manovra di retromarcia sul molo esterno del porto di Lavagna. La vettura ha urtato una colonnina dei servizi e una bitta prima di cadere in mare. L’auto, recuperata il giorno successivo, è stata sequestrata. I pm hanno disposto una perizia tecnica per verificare se un guasto al cambio automatico possa aver causato l’incidente.