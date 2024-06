Bimba di 7 mesi sbranata e uccisa dal cane di famiglia, I famigliari “Non era pericoloso”

0 Condivisioni acebook Twitter

Bambina di 7 mesi uccisa dal cane di famiglia a Coventry

Una tragedia in Inghilterra

Domenica pomeriggio, intorno alle 15, a Coventry, nelle West Midlands, si è consumata una tragedia che ha sconvolto una famiglia e la comunità locale. Una bambina di soli 7 mesi è stata mortalmente ferita dal cane di famiglia all’interno della loro abitazione. La notizia, confermata solo oggi dalla polizia delle West Midlands, ha lasciato tutti attoniti e addolorati. L’animale responsabile dell’attacco è stato soppresso poco dopo l’incidente.

L’attacco e i tentativi di salvataggio

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola è stata improvvisamente aggredita dal cane, che l’ha morsa alla testa. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e il rapido trasporto in ospedale, la bambina è morta poco dopo l’arrivo a causa delle gravi ferite riportate. La polizia locale ha dichiarato: “Un neonato è tragicamente morto dopo essere stato morso da un cane domestico in una casa a Coventry“. Gli agenti sono stati chiamati in una proprietà in Shorncliffe Road poco dopo le 15:00, e sono arrivati sul posto insieme ai servizi di emergenza nel giro di pochi minuti.

Indagini in corso e reazioni della comunità

Gli investigatori hanno spiegato che l’indagine è ancora nelle prime fasi e stanno cercando di capire cosa abbia scatenato l’attacco del cane. Non sono stati rilasciati dettagli sulla razza dell’animale, ma è stato confermato che non apparteneva a una razza classificata come pericolosa. Dopo l’incidente, il cane è stato immediatamente rimosso dalla casa e abbattuto. “I nostri pensieri sono con la famiglia della bambina in questo momento devastante,” ha dichiarato la polizia, riflettendo il dolore e lo sgomento che hanno colpito la comunità locale. Anche il servizio di emergenza medica ha ricostruito i fatti: “Siamo stati chiamati per un’emergenza medica a un indirizzo privato in Shorncliffe Road a Coventry alle 15:01 di domenica. Sul posto sono state inviate due ambulanze, un paramedico specialista, un ufficiale paramedico e l’elisoccorso.”