Gianni Sperti, come una star di Hollywood arriva in elicottero per evento benefico, il web si scatena

Gianni Sperti arriva in elicottero a Napoli per un evento benefico

L’arrivo spettacolare di Gianni Sperti

Un video virale mostra Gianni Sperti, noto opinionista di “Uomini e Donne”, giungere a una serata presso un rinomato beach club di Napoli a bordo di un elicottero privato. Il filmato, caricato sui social, riprende Sperti mentre scende dal velivolo, seguito da bodyguard, dirigendosi verso la folla che lo attende. La scena, che ricorda lo sfarzo del cinema hollywoodiano, ha suscitato curiosità e qualche perplessità sulla necessità di un mezzo di trasporto così appariscente.

Il motivo dell’elicottero: beneficenza

Il video ha una spiegazione ben precisa. Gianni Sperti era una delle star invitate a un evento di beneficenza organizzato per sostenere la fondazione ‘A voce d’e creature’, un’onlus di Napoli situata nella storica “villa di Bambù” confiscata alla camorra, e la onlus Africa in testa. L’obiettivo dell’evento era il recupero dei giovani e il contrasto alla dispersione scolastica. Oltre a Sperti, all’evento hanno partecipato altre celebrità come Franco Ricciardi, gli Arteteca e Andrea Sannino. Tra gli sponsor dell’evento vi era una compagnia di noleggio elicotteri e automobili di lusso, il cui presidente era tra gli organizzatori. L’arrivo in elicottero, quindi, era parte della scenografia dell’evento, che ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone, con parte dell’incasso destinato in beneficenza.

Un legame speciale con il Beach Club

Non è la prima volta che Gianni Sperti sceglie questo beach club. L’anno scorso, per il suo 50esimo compleanno, Sperti aveva festeggiato nello stesso luogo. All’evento era presente anche l’amica e collega Tina Cipollari, un’altra figura di spicco del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale5. Questo legame con il locale ha reso ancora più speciale la sua presenza all’evento benefico, dimostrando il suo affetto per il luogo e il suo impegno nelle cause sociali.