Le verità nascoste, Alessandro Borghese, “Dopo una puntata di 4 Ristoranti sono scappato a vomitare”

Alessandro Borghese: dietro le quinte di 4 Ristoranti tra momenti esilaranti e situazioni estreme

Dietro le quinte di 4 ristoranti

Alessandro Borghese è noto per il suo celebre programma televisivo “4 Ristoranti”, dove ha percorso l’Italia da nord a sud, offrendo ai ristoratori locali l’opportunità di mostrare le loro attività al grande pubblico. Tuttavia, non tutto è sempre filato liscio durante le registrazioni. In un’intervista con il podcast “2046” di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, Borghese ha raccontato alcuni episodi memorabili e imbarazzanti che hanno messo a dura prova la sua resistenza e pazienza.

Incidenti inaspettati durante le riprese

Durante l’intervista, Borghese ha ricordato un incidente particolare avvenuto in una località marittima. “Ero al mare, ordino una spigola e mi arriva senza testa,” ha detto. Quando ha chiesto spiegazioni al cameriere, questi ha risposto con un tranquillo “sistemo tutto”. Curioso, lo chef ha seguito il cameriere e ha scoperto che l’uomo aveva recuperato la testa del pesce dalla spazzatura per riattaccarla al corpo. “Ecco lì è successo un bel disastro,” ha commentato Borghese, sottolineando la gravità della situazione.

Momenti di Estremo Disgusto

Un altro episodio, ancor più scioccante, ha coinvolto la cucina tradizionale sarda. Durante una cena in Barbagia, Borghese e la sua troupe si sono trovati a degustare la Sa Cordula, l’intestino tenue dell’agnello, non pulito adeguatamente. “Eravamo con due o tre pastori sardi anziani e uno giovane. All’ultima cena, l’intestino non era stato pulito bene e sapeva di feci,” ha raccontato Borghese. Nonostante la situazione imbarazzante e le telecamere accese, lo chef ha provato a mangiare il piatto, ma non ce l’ha fatta: “Dopo aver mangiato un pezzetto, sono scappato dietro al capanno a vomitare.”