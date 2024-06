Roma, auto prende fuoco durante rifornimento a un distrubutore, in fin di vita una donna

0 Condivisioni acebook Twitter

Dramma sulla via Tiburtina a Roma: auto prende fuoco durante il rifornimento, donna gravemente ustionata.

Incidente al distributore: auto in fiamme sulla via Tiburtina

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 giugno, sulla via Tiburtina a Roma, all’altezza del Tecnopolo, un’auto ha preso fuoco per motivi ancora ignoti durante il rifornimento di carburante. L’incidente ha coinvolto una donna di 59 anni, che era alla guida del veicolo. Nonostante sia riuscita a uscire dall’auto, ha riportato ustioni gravissime che coprono il 70-80% del suo corpo. Il benzinaio presente sul posto ha accusato un malore ed è stato anch’egli soccorso.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del 118 e un elicottero per garantire un rapido trasporto della vittima. La donna, in condizioni critiche, è stata intubata e trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio. I vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di Stato hanno prontamente raggiunto la scena per domare le fiamme, mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini per determinare le cause dell’incendio.

Indagini in corso e reazioni all’incidente

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e capire cosa abbia provocato l’incendio dell’auto durante il rifornimento. L’evento ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti della zona, molti dei quali si sono fermati per osservare le operazioni di soccorso. La vicinanza del Tecnopolo e l’orario di punta hanno reso necessario un rapido intervento per evitare ulteriori complicazioni e garantire la sicurezza dell’area circostante.