Battiti Live, il debutto di Ilary Blasi, molte gaffe e lite in diretta

Ilary Blasi ha divertito il pubblico durante il debutto alla conduzione di Battiti Live con alcune gaffe e battibecchi in diretta, evidenziando la sua spontaneità.

Gaffe e battibecchi in diretta

Durante il suo debutto alla conduzione di Battiti Live accanto ad Alvin, Ilary Blasi è diventata protagonista di una serie di gaffe che hanno fatto sorridere il pubblico.

La conduttrice, apparentemente confusa su quale artista dovesse annunciare, è stata coinvolta in un piccolo battibecco con gli autori dietro le quinte, non rendendosi conto che il suo microfono era acceso. Le sue parole,

“Ma che devo dire? Ditemi che devo dire”, sono state udite da tutti. La situazione è degenerata quando Ilary ha chiesto agli autori cosa dovesse fare, ricevendo come risposta: “Devi entrare Ilary, devi lanciare la roba”. Il momento è stato mitigato dall’intervento di Alvin, che le ha suggerito cosa dire una volta sul palco.

Ilary Blasi e Irama: L’onestà della conduttrice

In un altro episodio della serata, Ilary Blasi ha mostrato la sua schiettezza mentre parlava con Irama. La conduttrice ha ammesso di dover leggere tutto ciò che le veniva scritto dagli autori. Rivolta all’artista, ha dichiarato: “In questo brano mischi le sonorità orchestrali con quelle elettroniche. Correggimi se sbaglio perché io non ne capisco nulla, me l’hanno scritto”. Questa ammissione ha scatenato le risate di Irama e del pubblico, che ha apprezzato la sincerità di Blasi. La risposta di Irama è stata: “È giusto”, confermando le parole della conduttrice.

Errori e risate: un debutto memorabile

La serata è proseguita con altre gaffe, come quando Ilary Blasi ha erroneamente pronunciato Radio Norba come “Norma”.

Anche Alvin ha contribuito alla confusione, invertendo le parole durante l’annuncio: “Radio Cornetto Norba Battiti Live”. Nonostante questi piccoli intoppi, i commenti sui social media, in particolare su X, sono stati per lo più positivi.

I telespettatori hanno descritto Ilary e Alvin come “spontanei e genuini”, apprezzando la loro capacità di ridere degli errori e di mantenere un’atmosfera leggera e divertente.