Sonia Bruganelli annuncia l’addio a Grande Fratello e Isola dei Famosi, “Credo di aver esaurito il mio tempo”

Sonia Bruganelli non parteciperà più come opinionista ai reality Grande Fratello e Isola dei Famosi, dichiarando di aver concluso il suo percorso nei programmi.

Un Addio ai Reality di Mediaset

Sonia Bruganelli, nota produttrice televisiva e opinionista, ha annunciato che non parteciperà alle prossime edizioni dei reality di punta di Mediaset, Grande Fratello e Isola dei Famosi. Dopo aver lavorato accanto a Alfonso Signorini e Vladimir Luxuria, Bruganelli ha deciso di lasciare il suo ruolo di opinionista. Durante un’intervista, ha dichiarato: “Se rifarei l’opinionista a L’Isola dei Famosi o al Grande Fratello? No. Credo di aver esaurito il mio tempo per commentare i reality”. Questa dichiarazione segna la fine di un’era per la ex moglie di Paolo Bonolis, che negli ultimi anni è stata una figura chiave in entrambi i programmi.

Differenze Tra i Due Reality

Durante una sessione di domande su Instagram, Sonia Bruganelli ha spiegato le differenze tra le sue esperienze nei due reality. Alla domanda su come fosse stata la sua esperienza come opinionista all’Isola dei Famosi, ha risposto: “Com’è stata questa esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi? Sicuramente molto diversa dalla precedente al Grande Fratello”. Bruganelli ha lavorato all’Isola dei Famosi insieme al giornalista Dario Maltese. Le foto scattate dietro le quinte della finale hanno mostrato anche la presenza di Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le stelle, con il quale Bruganelli è stata vista spesso di recente. Questa nuova fase della sua carriera ha suscitato curiosità e interesse tra i fan e i media.

Il Futuro di Sonia Bruganelli

Quando è stata interrogata sulla possibilità di condurre uno dei reality show a cui ha partecipato, Sonia Bruganelli ha risposto: “Se prendere il timone di uno dei reality in cui ho lavorato? Adesso ti dico di no, al momento non mi sento pronta e inoltre ancora non so dove stia andando la nuova linea editoriale in materia di reality, ci sono più cosa da vedere”. Ha continuato spiegando che il suo contributo potrebbe essere più significativo in altri tipi di progetti: “Questo infatti secondo me è un periodo un po’ particolare. Poi dipende se sento che il mio apporto in un progetto possa dare qualcosa ed essere o meno costruttivo. Sicuramente sarebbe molto gratificante condurre un programma sui libri. In generale mi piacerebbe fare qualcosa in cui io possa dire la mia”. Con queste parole, Bruganelli lascia intendere che il suo futuro potrebbe vedere nuovi orizzonti, lontano dai reality ma vicino alle sue passioni personali.