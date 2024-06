Puglia, scontro frontale tra due auto all’incrocio della “morte” sono cinque i feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

Cinque persone sono rimaste ferite in un grave incidente sulla Statale 272 all’incrocio per Apricena, noto come “San Matteo” o “della morte” a causa dei numerosi incidenti mortali avvenuti in passato.

La dinamica dell’incidente

Questa mattina, poco prima delle 10, sulla Statale 272 all’incrocio per Apricena, è avvenuto un grave incidente che ha coinvolto due auto, causando il ferimento di cinque persone. L’incidente si è verificato nel tratto di strada che collega San Marco in Lamis a San Severo. Durante lo scontro, una delle vetture si è ribaltata finendo al ciglio della strada, con tre passeggeri a bordo. Le altre due persone ferite si trovavano nell’altra automobile coinvolta nello scontro.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di San Severo, insieme agli operatori della rete emergenza-urgenza del 118 e un elisoccorso. Fortunatamente, l’elisoccorso non è stato necessario, poiché nessuno dei feriti ha richiesto un trasporto urgente. Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure sul posto ai cinque feriti, stabilizzandoli prima del trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti.

Un incrocio pericoloso

L’incrocio per Apricena sulla Statale 272 è tristemente noto come “San Matteo” o “della morte” per l’elevato numero di incidenti gravi e mortali che vi si sono verificati nel corso degli anni. Questo ultimo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in questa zona critica e sottolinea l’urgenza di interventi per migliorare la sicurezza degli automobilisti. Le autorità locali stanno valutando misure per prevenire ulteriori incidenti e proteggere la vita degli utenti della strada. La comunità attende con ansia miglioramenti infrastrutturali che possano ridurre il rischio di incidenti in questo pericoloso tratto di strada.