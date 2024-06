Il volo Venezia-Bari ha uno steward d’eccezione, Rocco Hunt il suo ritornello fa impazzire i passeggeri

0 Condivisioni acebook Twitter

Rocco Hunt, cantante e rapper napoletano, ha sorpreso i passeggeri di un volo Venezia-Bari, improvvisandosi steward e cantando il ritornello del suo nuovo brano.

Un volo speciale con Rocco Hunt

Questa mattina, il volo da Venezia a Bari ha avuto un ospite speciale: Rocco Hunt, noto cantante e rapper napoletano. Annunciato al microfono di bordo dalla hostess, Hunt ha deciso di portare una nota di allegria ai passeggeri, improvvisandosi assistente di volo. Con grande entusiasmo, ha informato i passeggeri che l’atterraggio all’aeroporto di Bari sarebbe avvenuto tra 20 minuti. Questo annuncio, però, era solo l’inizio di una divertente e inaspettata performance.

Un annuncio speciale e una performance dal vivo

Dopo aver chiesto ai passeggeri di alzare le mani, Rocco Hunt ha annunciato: “È uscita una canzone di un cantante italiano che si chiama Rocco Hunt che questa sera canterà a Bari e la canzone si chiama ‘Musica italiana’”. Senza esitazione, ha intonato il ritornello del suo nuovo brano, “Musica italiana”, coinvolgendo i passeggeri che, stupiti e divertiti, hanno accompagnato la performance con il battito delle mani. La scena ha trasformato un normale volo di linea in un evento memorabile per tutti i presenti.

La reazione dei passeggeri e l’impatto dell’evento

La performance improvvisata di Rocco Hunt ha portato una ventata di freschezza e allegria sul volo Venezia-Bari, lasciando i passeggeri piacevolmente sorpresi. L’inaspettata sorpresa ha creato un’atmosfera di festa a bordo, dimostrando come la musica possa unire e portare gioia anche in contesti quotidiani. La reazione entusiasta dei passeggeri sottolinea il potere della spontaneità e della condivisione, elementi che Rocco Hunt ha saputo sfruttare al meglio per creare un momento di allegria collettiva.