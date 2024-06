Tutte in costume da bagno prima del matrimonio di Diletta Leotta, ma Chiara Ferragni preferisce il pigiama

0 Condivisioni acebook Twitter

Oggi, 22 giugno 2024, Diletta Leotta e Loris Karius pronunciano il fatidico sì nella chiesa delle Grazie di Gelso, seguiti da una celebrazione al Therasia Resort di Vulcano con numerose star presenti.

La cerimonia e gli ospiti Vip

Il gran giorno è finalmente arrivato per Diletta Leotta e Loris Karius, che oggi, 22 giugno 2024, si sposano nella chiesa delle Grazie di Gelso. La cerimonia è seguita da un ricevimento nella splendida cornice del Therasia Resort di Vulcano, la stessa location che ha ospitato il white party della sera precedente. La sposa, splendida in un abito principesco di Atelier Emé, è stata il fulcro della giornata, mentre numerose star del mondo dello spettacolo hanno contribuito a rendere l’evento un vero spettacolo mediatico. Tra i presenti, Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Michelle Hunziker, e Aurora Ramazzotti, tutti partiti alla volta della Sicilia per partecipare ai festeggiamenti.

Relax al mare prima della cerimonia

Prima dell’inizio ufficiale delle celebrazioni, gli ospiti si sono goduti una mattinata di relax al resort, che è stato allestito con cura per l’occasione. La giornata è iniziata con una colazione sulla terrazza e stand che offrivano omaggi per la piccola Aria. Molti hanno approfittato del tempo libero per esplorare le meravigliose spiagge delle Eolie. Alcuni hanno optato per una gita a Lipari o un tour in barca, mentre altri hanno preferito restare al resort. Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno dato il via alla giornata in stile balneare: Aurora in un costume intero rosso e Michelle in un micro bikini scuro. Anche Elisabetta Canalis ha sfoggiato un costume bicolor con cut-out, mentre Elena Barolo ha optato per un costume multicolor di Missoni.

Momenti speciali e look esclusivi

Il relax pre-cerimonia ha visto molti momenti di condivisione sui social. Chiara Ferragni ha postato foto in un pigiama estivo rosa con orli bianchi, ma è stata poi vista in un giro in barca, fotografando Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker. Anche altre celebrità come Claudio Marchisio con sua moglie Roberta Sinopoli, Alice Campello ed Eleonora Brunacci Di Vaio hanno goduto della giornata, optando per un pranzo a base di pesce indossando caftani bianchi.