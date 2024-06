Dimentica il figlio di 7 mesi in auto e va lavorare, il piccolo muore per troppo caldo

0 Condivisioni acebook Twitter

Un padre dimentica il figlio di 7 mesi in auto per tutta la giornata lavorativa, causando la morte del piccolo a causa del caldo. La procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo.

Il tragico errore

Una tragedia sconvolgente ha colpito la città di Carpentras, in Francia, dove un bebè di soli 7 mesi è morto dopo essere stato dimenticato in auto dal padre. L’uomo, di 35 anni, avrebbe dovuto portare il figlio all’asilo prima di andare al lavoro, ma nella fretta del mattino si è dimenticato completamente della presenza del bambino nel veicolo. Convinto che il piccolo fosse già stato lasciato all’asilo, il padre è uscito dall’auto per recarsi al suo ufficio, lasciando il bambino a dormire sul sedile posteriore.

La scoperta devastante

La terribile scoperta è avvenuta solo al termine del turno lavorativo, quando il padre è tornato alla vettura intorno alle 16:30 per tornare a casa. È stato in quel momento che si è reso conto di aver lasciato il figlio in macchina per l’intera giornata. Durante il giorno, la temperatura esterna era salita fino a circa 30 gradi, trasformando l’auto in una trappola mortale. Il bambino, esposto al caldo eccessivo, è morto per disidratazione. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Indagine per omicidio colposo

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale e ha portato all’apertura di un’indagine per omicidio colposo da parte della procura. L’uomo, devastato dal dolore, è ora al centro delle indagini per capire esattamente come sia potuto accadere un errore così fatale. Questo tragico episodio serve come doloroso promemoria dei pericoli di lasciare bambini piccoli incustoditi in auto, specialmente durante le calde giornate estive. La comunità di Carpentras si stringe intorno alla famiglia colpita da questa immensa perdita, cercando di trovare un senso in una tragedia che ha spezzato una giovane vita e segnato per sempre la vita del padre.