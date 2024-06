Auto contro camion, muore a 20 anni Shakira Galli, tornava a casa dopo aver festeggiato il compleanno, il marito “Colpa mia”

0 Condivisioni acebook Twitter

Shakira Galli perde la vita in un tragico incidente sull’A4 tornando a casa dopo aver festeggiato il suo compleanno a Verona con il marito.

Un compleanno finito in tragedia

Shakira Galli, una giovane donna di Mestre, stava tornando a casa dopo una giornata di festeggiamenti a Verona con il suo neo marito. Mercoledì scorso, mentre erano sull’autostrada A4, la loro Fiat Panda ha avuto un terribile scontro con un camion.

L’impatto è stato devastante e Shakira, che aveva appena compiuto vent’anni, è morta sul colpo. Il marito, due anni più grande di lei, è uscito miracolosamente illeso dall’incidente ed è stato portato in ospedale a Dolo per lo choc, ma è già stato dimesso. Anche l’autista del camion, di origini bielorusse, è rimasto illeso.

I primi soccorsi e l’inchiesta della procura

I primi soccorsi sono stati prestati da un vigile del fuoco di Udine che si trovava di passaggio sull’autostrada. Nonostante gli sforzi per rianimare Shakira, quando il personale sanitario è arrivato, non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso. Shakira Galli, diplomata all’Istituto turistico Algarotti di Venezia e iscritta alla facoltà di giurisprudenza a Padova, era una giovane piena di speranze e sogni. La Procura ha aperto un’inchiesta per far luce sulle cause dell’incidente. Al momento non ci sono indagati e a entrambi i guidatori è stato effettuato il test dell’alcol. Le immagini delle telecamere di sicurezza sono al vaglio del pm Federica Baccaglini, ma resta ancora incerto se l’auto dei giovani abbia visto il mezzo pesante in tempo o meno.

Il dolore del marito e le indagini in corso

Il marito di Shakira, con cui era sposata da qualche mese ma insieme da cinque anni, è devastato dal dolore. “Non so come farò senza di lei, mi sento in colpa, la mia vita è distrutta”, ha dichiarato, come riportato da Il Messaggero.

La Procura ha convalidato il sequestro dei veicoli coinvolti nell’incidente, mentre il nullaosta per celebrare le esequie di Shakira verrà rilasciato nei prossimi giorni. Questa tragedia ha lasciato una profonda ferita nelle comunità di Mestre e Venezia, dove Shakira era molto conosciuta e amata. Le indagini continueranno per accertare tutte le responsabilità e le dinamiche di questo incidente che ha spezzato la vita di una giovane donna nel fiore degli anni.