Incindente frontale tra due auto, muore sul colpo la cantante Catia Calisti, gravi altre due donne

0 Condivisioni acebook Twitter

Un drammatico incidente frontale sulla Flaminia Nuova vicino Perugia ha causato la morte della cantante Catia Calisti e ferito gravemente due donne.

Incidente Mortale sulla Flaminia Nuova a Gualdo Tadino

Un tragico scontro frontale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 22 giugno, sulla Flaminia Nuova, poco dopo lo svincolo di Gaifana in direzione di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. L’incidente, avvenuto intorno alle 15.40, ha coinvolto due autovetture. Le autorità, inclusi polizia stradale, carabinieri e Vigili del Fuoco, sono intervenute prontamente sul luogo per gestire la situazione e soccorrere le persone coinvolte. L’impatto è stato devastante, causando la morte di una persona e il ferimento grave di altre due.

Catia Calisti Perde la Vita nello Scontro

La vittima dell’incidente è Catia Calisti, una cantante di 57 anni residente a Gualdo Tadino. Calisti era al volante di uno dei veicoli coinvolti nello scontro, un evento che non le ha lasciato scampo. Originaria della frazione di Grello, Calisti aveva lavorato in giovane età con figure di spicco come Lorella Cuccarini e Pippo Baudo in Rai. Le immagini dell’incidente, pubblicate dalle testate locali, mostrano le auto completamente distrutte, evidenziando la violenza dell’impatto. La comunità locale è sconvolta per la perdita di una figura così conosciuta e amata.

Due Donne Ferite Gravemente Trasportate in Ospedale

Nell’incidente sono rimaste gravemente ferite anche due donne, madre e figlia, rispettivamente di 70 e 49 anni, residenti a Roma. Le due sono state immediatamente trasportate in ospedale: una all’ospedale di Perugia e l’altra a quello di Foligno. I Vigili del Fuoco hanno dovuto estrarle dalle lamiere della loro auto, una Toyota Yaris, in cui erano rimaste incastrate. Le loro condizioni sono serie, e le autorità sanitarie stanno facendo tutto il possibile per stabilizzarle. Questo tragico evento sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida.