Bari, incidente sul Lungomare vicino caserma Carabinieri, scontro tra due auto, traffico in tilt, ci sono feriti

Un incidente sta paralizzato il traffico sul lungomare di Bari, all’altezza della caserma dei Carabinieri, coinvolgendo una Fiat 500 e un altro veicolo. Vigili urbani e ambulanze sul posto.

Dinamica dell’incidente

Questa sera, un incidente stradale ha causato il blocco del traffico sul lungomare di Bari, nei pressi della caserma dei Carabinieri. L’incidente ha coinvolto una Fiat 500 e un altro veicolo, le cui dinamiche sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto in una zona di intenso traffico, provocando una lunga fila di auto in entrambe le direzioni.

Intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili urbani e le ambulanze del servizio di emergenza sanitaria. I vigili urbani hanno immediatamente avviato i rilievi per capire le cause dell’incidente e gestire il traffico congestionato. Le ambulanze hanno prestato i primi soccorsi ai possibili feriti. Al momento non ci sono informazioni precise sul numero e sulle condizioni dei feriti.