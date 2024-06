Scontro frontale auto contro moto, giovane motociclista muore sul colpo, aveva solo 20 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un incidente mortale a Nerviano, Milano, costa la vita a un giovane motociclista di 20 anni.

Tragedia a Nerviano: scontro mortale tra moto e auto

Sabato sera, 22 giugno, a Nerviano, un comune della città metropolitana di Milano, si è verificato un drammatico incidente stradale che ha causato la morte di un ragazzo di 20 anni.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19.15 all’incrocio tra viale Kennedy e via Ticino. Il giovane, alla guida di una motocicletta di grossa cilindrata, si è schiantato contro una Bmw.

L’impatto è stato devastante: la moto ha colpito la fiancata destra dell’auto, proseguendo poi la propria corsa fino a finire su un marciapiede, a pochi metri dal muro di un condominio.

Intervento immediato dei soccorritori

Nonostante l’intervento rapido dei soccorritori, che sono giunti sul posto con due ambulanze e un’auto medica, per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano, è deceduto poco dopo l’arrivo. Anche la donna di 51 anni che era alla guida della Bmw è stata ricoverata nello stesso pronto soccorso. Le sue condizioni sono ancora sotto osservazione, ma non si trovano in pericolo di vita.

Indagini in corso per stabilire le cause dell’incidente

Le autorità stanno ancora cercando di accertare le cause esatte dell’incidente. Gli inquirenti stanno esaminando le testimonianze e le prove raccolte sulla scena per capire come si sia verificato lo scontro tra la motocicletta e la Bmw.

La dinamica dell’impatto suggerisce che la moto abbia urtato violentemente la fiancata dell’auto, perdendo poi il controllo. Questo tragico incidente ha scosso la comunità di Nerviano, che si stringe attorno alla famiglia del giovane motociclista, profondamente colpita dalla perdita improvvisa e devastante.