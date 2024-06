Incidente stradale all’aba, auto sbanda e finisce fuori strada, muoiono bimbo di 16mesi e ragazza 20enne, la conducente dell’auto era ubriaca

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Palermo: un bambino e una ragazza di 20 anni perdono la vita in un incidente stradale. Un’altra giovane è in gravi condizioni.

Dinamica dell’incidente

Un grave incidente stradale è avvenuto all’alba di oggi sulla statale Palermo-Sciacca, nei pressi di Giacalone, frazione di Monreale (Palermo). Un bambino di 16 mesi, Abd Rahim Gharsallah, e una ragazza di 20 anni, Selma El Mouakit, hanno perso la vita. La tragedia ha coinvolto una Fiat Punto con a bordo quattro persone. Secondo i carabinieri, la conducente dell’auto aveva un tasso alcolemico superiore alla norma. Le vittime erano sedute nella parte anteriore del veicolo e, a seguito dell’impatto con il guard-rail, sono state sbalzate fuori dall’abitacolo, rendendo inutili i tentativi di soccorso.

Le vittime e i feriti

Oltre alle due vittime, altre due ragazze sono rimaste ferite: Miriam Janale, di 23 anni, è ricoverata in prognosi riservata, mentre Chiara Irmana, di 21 anni, è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Le giovani avevano trascorso la serata a Palermo e stavano tornando verso Partinico. L’Anas ha temporaneamente chiuso al traffico la strada tra le uscite di Altofonte e Giacalone per consentire i rilievi necessari. I carabinieri della compagnia di Monreale stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ascoltando anche i parenti delle vittime. Il bimbo deceduto non era figlio di Selma El Mouakit, ma di una delle ragazze ferite.

Reazioni e indagini

L’incidente ha scosso profondamente la comunità di San Giuseppe Jato, da cui provenivano le vittime. Il sindaco Giuseppe Siviglia ha espresso il cordoglio della comunità, descrivendo la famiglia delle vittime come ben integrata e rispettata. “Quella delle ragazze è una famiglia di origini marocchine ben integrata. I nonni sono arrivati in paese 40 anni fa. La nonna delle ragazze finite in ospedale ha sempre fatto la collaboratrice domestica. Una persona per bene come il nonno che lavora nei mercatini. Sono tutti molto conosciuti in paese e rispettati – aggiunge il sindaco – Sono ben voluti da tutti e hanno legato con la gente del paese. Stiamo cercando di capire cosa sia successo. Da dove stavano tornando. È davvero un momento triste per il nostro paese”. Le indagini continuano per determinare le cause precise dell’incidente, con particolare attenzione all’eventuale ruolo dell’alcol nell’incidente.

