Calciomercato Bari, ore caldissime, pressing sul barese doc Partipilo, possibile l’arrivo di Coda

Un barese doc per il Bari: Anthony Partipilo torna a casa?

Pressing biancorosso per Partipilo

Il Bari sta intensificando gli sforzi per riportare a casa il fantasista Anthony Partipilo, 29 anni, attualmente in trattative con il Parma. Cresciuto proprio nelle giovanili del Bari, Partipilo rappresenterebbe un innesto significativo per la squadra biancorossa. L’attaccante è noto per la sua capacità di creare gioco e segnare gol, qualità che potrebbero fare la differenza nella prossima stagione. Il direttore sportivo Magalini e il capitano Di Cesare sono attivamente impegnati nel mercato, cercando di rispettare la promessa di aggiungere 10-12 nuovi giocatori alla rosa.

Movimenti di mercato: uscite e nuove entrate

Sul fronte delle uscite, il tecnico Mignani ha espresso interesse per il trasferimento di Maita al Cesena, come riportato da Tuttosport. Nel frattempo, il Bari è alla ricerca di un nuovo attaccante capace di garantire almeno 15-20 gol stagionali.

Due nomi di spicco emergono nelle ultime ore: Massimo Coda e Alberto Cerri. Coda, attualmente al Genoa, ha segnato 16 gol in 35 presenze lo scorso anno e attira l’interesse di diversi club di Serie B, tra cui Cremonese, Salernitana, Palermo, Sassuolo, e Pisa.

Tuttavia, sembra che il Bari stia focalizzando la sua attenzione su Alberto Cerri, attaccante del Como. Cerri, apprezzato dall’area tecnica del Bari e già allenato da Longo nell’ultimo anno e mezzo, avrebbe dato un ok di massima per il trasferimento al Bari.

Giovani talenti e trattative in corso

Oltre ai veterani, il Bari sta considerando l’inclusione di giovani talenti per rafforzare la squadra. I nomi di Sgarbi, Compagnon e Ambrosino sono tra quelli monitorati dai dirigenti biancorossi. Questi giovani giocatori potrebbero portare freschezza e nuove energie alla squadra, contribuendo a un mix equilibrato di esperienza e gioventù.

La strategia di mercato del Bari sembra ben delineata, con un mix di ritorni emozionanti, come quello di Partipilo, e nuovi arrivi di qualità, come Cerri e i giovani promettenti. Il calciomercato estivo sarà cruciale per definire il volto della squadra nella prossima stagione, con l’obiettivo di rendere il Bari competitivo ai massimi livelli della Serie B.

