Moto contro un palo della luce, muore sul colpo il 24 enne calciatore Lorenzo Giagiacomo, era un apprezzato portiere

Incidente mortale a Francavilla al Mare: giovane perde la vita

La tragedia di Lorenzo Giangiacomo

Nella notte scorsa, un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Lorenzo Giangiacomo, un giovane di 24 anni, a Francavilla al Mare, in località Setteventi. Secondo le prime ricostruzioni, Lorenzo era in sella al suo scooter quando, nell’affrontare una curva, ha perso il controllo del mezzo. La caduta lo ha portato a sbattere violentemente contro un palo dell’illuminazione e successivamente contro il guardrail. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, il giovane è deceduto poco dopo il loro arrivo.

I soccorsi e la dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 3.20 del mattino. Sul luogo del tragico evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale medico del 118. I primi ad arrivare sulla scena sono stati alcuni residenti della zona, richiamati dal forte rumore causato dalla caduta. Secondo le testimonianze, Lorenzo stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia di amici. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembra che la perdita di controllo del veicolo sia stata causata dalla velocità con cui il giovane stava affrontando la curva.

Una giovane vita spezzata

Lorenzo Giangiacomo era una persona ben conosciuta nella sua comunità. Lavorava in un’azienda di trasporti e aveva una grande passione per il calcio, sport che praticava come portiere nella squadra del Villa 2015. La sua morte ha lasciato un profondo senso di tristezza e sgomento tra amici, familiari e conoscenti. La comunità di Francavilla al Mare è in lutto per la perdita di una giovane vita così promettente. Il sindaco e le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia di Lorenzo, ricordandolo come un ragazzo sempre sorridente e pieno di vita. In questi momenti di dolore, il sostegno della comunità è fondamentale per aiutare i familiari a superare questa terribile tragedia.