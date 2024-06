Scontro frontale nella notte tra una Opel Mokka e una Fiat Punto, muore Chiara a soli 19 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia lungo le strade padovane: giovane perde la vita in uno scontro frontale

Dinamica dell’incidente a Maserà

Nella notte tra il 22 e il 23 giugno, intorno alle 2.30, un tragico incidente stradale ha avuto luogo lungo la Strada Battaglia, all’altezza del comune di Maserà. Lo scontro frontale ha coinvolto una Opel Mokka e una Fiat Punto. Alla guida della Fiat Punto si trovava Chiara Scantamburlo, una giovane di 19 anni originaria di Sant’Elena, che è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. L’uomo al volante dell’Opel, un 63enne di Milano, è rimasto lievemente ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abano per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Interventi di soccorso e chiusura della strada

L’incidente ha portato alla chiusura dell’importante arteria per oltre due ore. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il conducente milanese è stato portato al pronto soccorso per sottoporsi agli accertamenti clinici necessari a valutare il suo stato psicofisico al momento dell’impatto. Le prime indagini suggeriscono che una manovra azzardata e l’eccessiva velocità possano essere tra le cause che hanno contribuito a questo tragico evento. La polizia sta esaminando tutte le possibili circostanze per determinare con precisione quanto accaduto.

Possibili conseguenze legali per il conducente

Il conducente dell’Opel Mokka potrebbe affrontare gravi conseguenze legali, inclusa l’accusa di omicidio stradale. Gli accertamenti clinici e le indagini approfondite saranno cruciali per stabilire la sua responsabilità nell’incidente. La comunità locale è sotto shock per la perdita di una giovane vita, e la tragedia solleva ancora una volta l’attenzione sui pericoli della strada e l’importanza di una guida prudente. Il nome di Chiara Scantamburlo sarà ricordato con affetto e dolore dai suoi cari e dalla comunità di Sant’Elena, che ora si unisce nel lutto e nella solidarietà verso la famiglia colpita da questa irreparabile perdita.