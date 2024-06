Tennis, trionfo del doppio italiano, Bolelli e Vavassori vincono finale ATP Halle

0 Condivisioni acebook Twitter

Bolelli e Vavassori trionfano al torneo Atp 500 di Halle: vittoria in due tie-break contro Keawietz-Puetz

La vittoria della Coppia Azzurra

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo nel torneo Atp 500 di Halle battendo la coppia tedesca formata da Tim Puetz e Kevin Krawietz. La finale si è decisa in due set, entrambi terminati al tie-break con il punteggio di 7-6, 7-6. Il primo set è stato vinto dagli italiani con un tie-break chiuso sul 7-3. Dal punteggio di 3-3, la coppia azzurra ha infilato quattro punti consecutivi, portandosi così in vantaggio per 1-0 nel computo dei set.

Decisivo il secondo Tie-Break

Il secondo set ha seguito un copione simile, con Bolelli e Vavassori che hanno dimostrato una grande tenacia e abilità nei momenti cruciali. Anche questo set è arrivato al tie-break, dove la coppia italiana ha nuovamente prevalso, assicurandosi la vittoria del match e del titolo. Questo trionfo rappresenta un’importante rivincita per i due italiani, che cancellano così la recente delusione al Roland Garros 2024, dove erano stati sconfitti da Arevalo e Pavic.

Un trionfo importante per il doppio italiano

Per Bolelli e Vavassori, questa è la seconda finale ATP vinta in carriera, dopo il successo ottenuto a Buenos Aires. Questo risultato dimostra la loro capacità di lottare punto su punto e di rimanere concentrati nei momenti decisivi del match. Bolelli ha dichiarato: “Abbiamo un po’ vendicato il titolo della scorsa stagione, non so ancora cosa dire”.

Anche Vavassori ha commentato la vittoria, sottolineando l’importanza del risultato e i prossimi impegni in calendario: “Non abbiamo così tanto tempo, io devo andare a Londra per le qualificazioni del singolare, poi tornerò a casa e andrò a Wimbledon. Probabilmente festeggeremo la prossima settimana”. Con questa vittoria, la coppia italiana si proietta verso nuovi successi, mostrando una forma e una determinazione che lasciano ben sperare per i prossimi tornei.