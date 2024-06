Il matrimonio da sogno di Diletta Leotta, cinque abiti da sposa indossati, il più bello con cascata di pizzo e dedica sul velo

0 Condivisioni acebook Twitter

Diletta Leotta e Loris Karius si sposano a Lipari: una celebrazione romantica e sofisticata

Un matrimonio da sogno

Diletta Leotta e Loris Karius hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi sabato 22 giugno a Lipari, a meno di un anno dalla nascita della loro prima figlia, Aria. La proposta di nozze era arrivata l’estate scorsa, ma la coppia aveva deciso di tenere la notizia riservata per non distogliere l’attenzione dalla bambina in arrivo. Successivamente, hanno annunciato il fidanzamento ai fan, mostrando l’anello di diamanti della conduttrice. La cerimonia si è tenuta nella splendida chiesa delle Grazie di Gelso e il ricevimento è stato organizzato presso il lussuoso Therasia Resort a Vulcano. L’evento ha visto la presenza di amici intimi e celebrità, con un raffinato white party e numerosi cambi d’abito della sposa.

Gli abiti da sposa di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha incantato tutti con i suoi abiti da sposa firmati Atelier Emé. Per la cerimonia, ha scelto un abito con gonna ampia dai motivi floreali, bustier e lunghe maniche in pizzo. L’abito era caratterizzato da una scollatura anteriore moderata e una parte posteriore più scoperta, mettendo in risalto il corpetto. La sposa è arrivata all’altare accompagnata dal padre Rosario, e ha sorpreso tutti con una splendida dedica sul velo, “All I ever wanted” (tutto ciò che ho sempre voluto), scoperta da Loris Karius al loro incontro all’altare. Questo gesto ha simboleggiato l’immensa felicità della coppia, condivisa anche con la piccola Aria.

Il Ricevimento e i Cambi di Abito

Dopo la cerimonia, il ricevimento si è tenuto a Vulcano, dove Diletta Leotta ha continuato a stupire con altri due abiti. Per la prima parte della serata, ha tolto il velo e la gonna ampia, indossando un abito a sirena in pizzo, che metteva in evidenza la sua silhouette e lasciava la schiena scoperta. Il secondo abito presentava maniche scampanate e un corsetto, permettendo alla sposa di muoversi liberamente tra gli invitati. L’ultimo cambio d’abito è avvenuto in occasione del taglio della torta e dei fuochi d’artificio. Diletta ha sfoggiato un abito trasparente con motivi floreali e scollo a cuore, mentre Loris Karius ha optato per uno smoking color verde oliva. Questo outfit finale era perfetto per la serata estiva, con la sposa che ha sciolto i capelli biondi, completando un matrimonio da favola.