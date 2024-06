Bari-Brindisi, auto in fiamme tra Mola e Cozze, chilometri di coda

0 Condivisioni acebook Twitter

Un veicolo in fiamme sulla SS16 causa forti rallentamenti con code di oltre 2 km tra Mola di Bari e Cozze, senza feriti.

Incendio di veicolo sulla SS16

Lunedì mattina si è rivelato particolarmente difficile per chi viaggiava sulle strade pugliesi, a causa di un veicolo che ha preso fuoco sulla carreggiata della SS16 in direzione Sud. L’incidente è avvenuto tra Mola di Bari e Cozze, provocando forti rallentamenti del traffico. Le code hanno superato i 2 km, causando disagi significativi agli automobilisti. Nonostante la gravità dell’incidente, fortunatamente non si segnalano feriti.

Intervento dei soccorritori

Sul luogo dell’incendio sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. I pompieri hanno lavorato rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre la polizia ha gestito il traffico e garantito la sicurezza degli automobilisti.

Grazie alla tempestività dell’intervento, è stato possibile evitare ulteriori complicazioni, ma i rallentamenti hanno inevitabilmente causato disagi per chi era in viaggio sulla SS16.

Rallentamenti e impatti sul traffico

L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla circolazione stradale nella zona. Le code di oltre 2 km hanno rallentato il flusso di traffico, con ripercussioni su tutta l’area circostante.

Gli automobilisti sono stati costretti a pazientare mentre le squadre di emergenza lavoravano per ripristinare la normalità.

La situazione è stata monitorata costantemente dalle autorità per minimizzare i disagi e garantire la sicurezza stradale. L’incidente evidenzia ancora una volta l’importanza della prontezza e dell’efficacia degli interventi di emergenza in situazioni critiche come questa.

