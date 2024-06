Bari, appello urgente per un ragazzo di 18 anni in condizioni gravissime dopo un incidente, “Serve sangue 0 negativo”

0 Condivisioni acebook Twitter

La solidarietà si attiva a Bari: un appello urgente per la donazione di sangue del gruppo 0 negativo per un giovane di 18 anni coinvolto in un incidente stradale.

Emergenza a Bari: Serve Sangue 0 Negativo

Nelle ultime ore, la macchina della solidarietà a Bari si è messa in moto attraverso le piattaforme social, come WhatsApp, Facebook e Instagram, per rispondere a un appello urgente: la donazione di sangue del gruppo 0 con Rh negativo presso l’ospedale Di Venere di Carbonara. Questa richiesta è stata verificata da Telebari ed è destinata a un ragazzo di 18 anni, vittima di un grave incidente stradale. Il giovane è attualmente in condizioni critiche e ricoverato in rianimazione, mentre suo cugino, anch’egli coinvolto nello schianto frontale tra un’auto e una moto, è stato operato e si trova in chirurgia.

L’Appello e la Risposta della Comunità

L’urgenza della richiesta è stata confermata da un operatore del centro trasfusionale del nosocomio, che ha riferito dell’affluenza significativa di donatori in seguito all’appello. Tuttavia, il bisogno di sangue rimane alto, soprattutto per le tipologie rare come il gruppo 0 negativo. Uno dei messaggi più condivisi sui social recita: “Ieri ho sbancato il centro trasfusionale per lui. Ho usato la penultima sacca di zero negativo disponibile. Siamo in emergenza. E non solo per i due ragazzi”. Questo messaggio, inoltrato nelle chat di gruppo, ha spinto molte persone a mobilitarsi e a donare sangue, evidenziando la forza della solidarietà comunitaria.

Il Ruolo delle Associazioni e l’Importanza della Donazione

Le associazioni del territorio, tra cui la sezione barese della Fidas pugliese donatori di sangue, hanno giocato un ruolo cruciale nella diffusione dell’appello. In una nota diffusa sui social, la Fidas ha ricordato l’importanza della donazione di sangue in ogni circostanza, non solo per situazioni di emergenza: “L’estate è entrata prepotente nella nostra quotidianità. Caldo, mare, viaggi… Ma ha portato anche i primi appelli per la carenza di sangue. Non si tratta di un solo gruppo sanguigno, non si tratta di donare per un conoscente o per un singolo incidente. Il bisogno di sangue e plasma è quotidiano, come lo è il nostro impegno. Dona e salva una vita”. Questo messaggio sottolinea la necessità costante di donazioni di sangue, invitando tutti a contribuire per salvare vite umane.

4o