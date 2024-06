Tragedia durante pic-nic, bimbo di 3 anni si allontana dai genitori e cade in un canale di scolo, morto sul colpo

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Ponte San Nicolò: una bimba di 3 anni perde la vita dopo essere caduta in un canale di scolo durante un pic-nic.

Una giornata di Pic-nic trasformata in tragedia

In una tragica sequenza di eventi, una bimba di 3 anni è morta dopo essere caduta in un canale di scolo nei pressi di un’area parcheggio a Roncajette, località di Ponte San Nicolò, vicino al fiume Baccaglione.

La famiglia, residente a Padova, stava trascorrendo una giornata di pic-nic quando la tragedia ha avuto luogo. Il padre della bambina, un 39enne, era insieme a lei e ad alcuni amici.

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si sarebbe allontanata durante un momento di distrazione del padre e sarebbe caduta nel canale di scolo poco dopo.

Il drammatico intervento dei soccorritori

Non appena si sono accorti della scomparsa della bambina, il padre e gli amici hanno iniziato a cercarla disperatamente, ma senza successo.

La situazione è diventata rapidamente angosciante, portandoli a chiedere aiuto ai soccorritori del 118. I Carabinieri di Piove di Sacco sono intervenuti prontamente su richiesta del 118 per cercare la bambina.

Dopo un periodo di ricerca, la bambina è stata trovata priva di sensi nel canale di scolo. I soccorritori hanno immediatamente trasportato la piccola al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Padova, dove è arrivata gravemente ferita.

Un epilogo tragico

Nonostante gli sforzi dei medici, la bambina è morta poco dopo l’ingresso in reparto. La tragedia ha lasciato un profondo segno nella comunità, suscitando dolore e sconforto tra tutti coloro che hanno appreso la notizia.

Questo drammatico incidente sottolinea l’importanza della vigilanza costante, specialmente in luoghi potenzialmente pericolosi come aree vicine a corsi d’acqua o canali. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora sotto esame da parte delle autorità competenti, che cercheranno di chiarire tutti i dettagli per comprendere meglio come si sia verificata questa tragica perdita.