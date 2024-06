Puglia, in auto con l’amico che guida, si sporge troppo dal finestrino e cade violentemente sull’asfalto, muore ragazzo di 25 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente ha avuto luogo all’alba nella periferia di Foggia, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini da parte della polizia locale.

Incidente mortale a Foggia

Il giovane stava viaggiando in auto con un amico lungo via Gandhi quando è caduto dal veicolo in movimento. Gli investigatori stanno esaminando la possibilità che il 25enne si sia sporto eccessivamente dal finestrino, perdendo poi il controllo e cadendo sull’asfalto. La vittima è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Intervento della polizia locale

Subito dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi necessari e raccogliere le testimonianze. Queste informazioni saranno cruciali per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e determinare le cause precise della caduta.

Indagini in corso

Al momento, le autorità stanno lavorando per accertare tutti i dettagli relativi a questo tragico evento.