Corre sul tapis roulant in palestra, cade e dalla finestra aperta dietro di lei fa un volo, morta sul colpo ragazza di 22 anni

Una ragazza di 22 anni è morta dopo essere caduta da una finestra aperta mentre correva su un tapis roulant in palestra. La vicenda, avvenuta martedì scorso, sta ora facendo l’oggetto di un’indagine da parte delle autorità locali.

Incidente mortale in palestra

La giovane si trovava nella sua abituale sessione di allenamento quando, perdendo l’equilibrio, è caduta tragicamente dalla finestra posta immediatamente dietro al tapis roulant. Tra il macchinario e l’infisso aperto vi era uno spazio di soli pochi centimetri, insufficiente a garantire la sicurezza. Nonostante il tentativo disperato della ragazza di aggrapparsi per evitare la caduta, è precipitata nel vuoto, trovando la morte.

Indagine sulla sicurezza

Le telecamere di sorveglianza della palestra hanno catturato l’intero episodio, e le immagini sono rapidamente diventate virali sui social media, suscitando grande commozione e interrogativi sulla sicurezza degli ambienti dedicati all’esercizio fisico. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto e per verificare eventuali negligenze, come la mancata chiusura della finestra nonostante le chiare indicazioni di sicurezza rappresentate dalle scritte sui vetri.