Heather Parisi, il gelo con la figlia Jacqueline che dura da oltre dieci anni, cosa è successo tra mamma e figlia

La relazione tra Heather Parisi e sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo è stata oggetto di interesse mediatico, soprattutto a seguito della dichiarazione di Jacqueline di non aver visto sua madre per un decennio.

Questa situazione familiare si intreccia con la vita sentimentale di Jacqueline, attualmente compagna del cantautore Ultimo e in attesa del loro primo figlio.

Tensioni familiari a lungo termine

Jacqueline Luna Di Giacomo, nata nel 2000 a Roma da Heather Parisi e l’ortopedico Giovanni Di Giacomo, ha vissuto una lunga distanza emotiva e fisica dalla madre. Circa un anno fa, ha pubblicamente affermato di non aver avuto contatti con Heather per oltre dieci anni. Questa rivelazione è emersa in un contesto di pubbliche dichiarazioni durante un’intervista di Heather Parisi in cui non veniva menzionata la presenza delle sue prime due figlie, provocando la reazione di Jacqueline.

Pubbliche dichiarazioni e silenzi

L’intervista del 2019 a “Live Non è La D’Urso” ha scatenato una serie di eventi, inclusa una lettera inviata da Jacqueline e sua sorellastra Rebecca Manenti, in cui esprimevano la loro distanza dalla narrazione della madre riguardo alle relazioni passate. Heather Parisi, da parte sua, ha mantenuto una posizione di discrezione riguardo alla vita privata delle sue figlie, come evidenziato durante l’intervista a “Belve” dove ha negato di avere rapporti conflittuali con Jacqueline, nonostante le affermazioni contrarie della figlia.

La gravidanza di Jacqueline e il silenzio di Parisi

Il recente annuncio della gravidanza di Jacqueline durante un concerto di Ultimo a Roma ha aggiunto un altro strato di complessità alla dinamica familiare. Heather Parisi non ha pubblicamente commentato la notizia, mantenendo un silenzio che è stato notato dai media e dai fan. Questo silenzio segue dichiarazioni di terze parti che suggeriscono una forte resistenza da parte di Parisi riguardo al nuovo capitolo nella vita della figlia.