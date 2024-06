Ma di testa, palpitazioni e attacchi di panico, i medici al 14enne: “Passi troppo tempo al cellulare”, ma il ragazzo aveva un tumore al cervello

0 Condivisioni acebook Twitter

Oscar ha iniziato a manifestare sintomi allarmanti come emicranie, attacchi di panico e palpitazioni cardiache nel 2022, ma la sua condizione è stata inizialmente interpretata come problemi legati alla salute mentale.

Diagnosi Errata e Ritardata

La madre di Oscar, Natalie, ha condiviso la frustrante esperienza di vedere suo figlio lottare con sintomi gravi che sono stati attribuiti erroneamente a cause psicologiche dal loro medico di famiglia. Durante questo periodo, le è stato suggerito di limitare l’uso del cellulare del figlio e di farlo riposare in una stanza buia, soluzioni che non hanno fatto altro che prolungare la sofferenza del ragazzo senza affrontare la vera causa dei suoi problemi.

La Scoperta del Tumore

Dopo otto mesi di sintomi persistenti e visite mediche inefficaci, la situazione di Oscar è stata finalmente presa sul serio solo dopo un viaggio disperato al pronto soccorso, dove ulteriori esami hanno rivelato la presenza di un ependimoma, un raro tipo di tumore al cervello. Questa diagnosi tardiva ha sollevato questioni significative riguardo l’attenzione e l’accuratezza diagnostica nei confronti dei sintomi che possono facilmente essere fraintesi come meno gravi.

Trattamento e Ricerca

Attualmente, Oscar sta ricevendo trattamenti di chemioterapia e ha partecipato a uno studio clinico che ha mostrato promettenti riduzioni del tumore. Tuttavia, la lotta non è finita. La sua famiglia, insieme a esperti del campo come la dottoressa Karen Noble di Brain Tumor Research, evidenzia la necessità di migliorare la ricerca e le opzioni terapeutiche per i tumori cerebrali, particolarmente per i giovani pazienti come Oscar. La dottoressa Noble ha sottolineato la cronica mancanza di terapie adatte e la necessità di finanziamenti adeguati per la ricerca, affinché nessun altro genitore debba cercare cure disperate all’estero.