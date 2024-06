Grave lutto per Cesara Buonamicu è morta la mamma Rosa, il cordoglio dei collegi Mediaset

0 Condivisioni acebook Twitter

È morta Rosa Buonamici, la mamma di Cesara Buonamici: la notizia confermata da Clemente Mimun

Lutto per Cesara Buonamici

Nella mattinata del 27 giugno, è stata confermata la notizia della morte di Rosa Buonamici, mamma della giornalista Cesara Buonamici. La conferma ufficiale è arrivata dal direttore del TG5, Clemente Mimun, che ha condiviso un tweet di cordoglio: “Un abbraccio forte a Cesara Buonamici”. Mimun ha anche pubblicato due scatti che ritraggono Cesara con la madre: una foto di gruppo e un’altra, particolarmente toccante, in cui Cesara abbraccia teneramente mamma Rosa, che aveva 94 anni.

Il legame speciale tra Cesara e la sua mamma

Il legame tra Cesara Buonamici e sua madre Rosa era profondo e affettuoso, come testimoniato dalle parole di Cesara durante una puntata del Grande Fratello 2023/2024, dove ricopriva il ruolo di opinionista. Durante la puntata dell’11 marzo, il conduttore Alfonso Signorini aveva chiesto a Cesara come avesse trascorso il weekend. Cesara aveva risposto: “Benone, sono andata da mia mamma, a Fiesole. Me la sono coccolata perché è molto anziana”. Queste parole dolci riflettono l’importanza che Rosa aveva nella vita di Cesara e l’affetto che le legava.

Una roccia nella vita di Cesara Buonamici

In un’intervista del 24 ottobre 2021 a Silvia Toffanin nel programma Verissimo, Cesara aveva parlato della sua mamma con grande ammirazione e affetto. “Mamma è una roccia, è esattamente come la vedi, con quell’aria ancora un po’ biricchina, è molto spiritosa. Lei è un comandante nato, ha sempre tenuto d’occhio me e mio fratello. Ci ha dato i fondamentali del comportamento, la sua frase ricorrente è stata: ‘Male non fare, paura non avere'”. Cesara aveva anche sottolineato l’importanza che Rosa attribuiva all’alimentazione sana, un valore che ha trasmesso ai suoi figli. “Attraverso il cibo, veramente, possiamo guadagnare tanto in salute e benessere”. Anche se l’età avanzata aveva cambiato il loro rapporto, Rosa manteneva sempre una forte presenza nella vita di Cesara, dimostrando una tempra straordinaria. “Poi si diventa genitori dei propri genitori però, devo dire la verità, nonostante l’età importante è sempre lei ad avere il polso della situazione, ha una tempra straordinaria. Se sono pettinata male, mi rimprovera!” aveva raccontato Cesara con un sorriso.