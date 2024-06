Bari, schianto a un incrocio di Palese tra moto e furgoncino, motciclista in gravissime condizioni

0 Condivisioni acebook Twitter

Terribile schianto tra moto e furgoncino a Palese: motociclista 52enne in codice rosso

Incidente a Palese: motociclista gravemente ferito

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Palese, un quartiere a nord di Bari. Un motociclista di 52 anni è stato coinvolto in un violento scontro con un furgoncino. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe colpito lateralmente il mezzo, venendo sbalzato sul parabrezza del furgoncino.

Intervento dei soccorsi e condizioni del motociclista

L’uomo alla guida della moto è stato soccorso immediatamente sul posto dai sanitari del 118 e, viste le gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico di Bari. La situazione del motociclista è critica e i medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare le sue condizioni.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi necessari e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno cercando di determinare le cause che hanno portato allo schianto e di accertare eventuali responsabilità.