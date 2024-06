Bari, imponente rogo a San Giorgio Martire il fumo visibile in tutta la città

0 Condivisioni acebook Twitter

Incendio in un deposito di automezzi a Bari: nessun ferito ma fumo visibile in tutta la città

Incendio a San Giorgio Martire

Nel pomeriggio di giovedì 27 gennaio, un incendio è scoppiato in strada San Giorgio Martire, alla periferia della città di Bari. Le fiamme hanno interessato un deposito di automezzi, causando un imponente rogo che ha attirato l’attenzione di numerosi residenti.

Intervento dei vigili del fuoco e delle Forze dell’Ordine

L’allarme è stato dato intorno alle 14.30 e sul posto sono intervenute prontamente tre squadre dei vigili del fuoco, supportate da altri mezzi di emergenza. Le Forze dell’Ordine hanno raggiunto l’area per garantire la sicurezza e gestire il traffico nelle vicinanze dell’incendio. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti o persone intossicate dal fumo.

Fumo visibile in tutta la città

Il fumo nero e denso sprigionato dalle fiamme è stato visibile da varie zone della città, creando preoccupazione tra i cittadini. Le autorità hanno lavorato intensamente per contenere l’incendio e limitare i danni. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, e saranno necessarie ulteriori indagini per determinare come si sia originato l’incendio. L’area interessata rimane sotto osservazione per garantire che non ci siano ulteriori rischi.