Bari, torna l’allerta meteo per il caldo da venerdì salgono temperature, domenica previsti 40 gradi

0 Condivisioni acebook Twitter

Bari tra le città segnalate con bollino giallo per il caldo: allerta per il 28 giugno

Allerta caldo a Bari e altre 14 città italiane

Bari è tra le città segnalate con il bollino giallo per il caldo nel bollettino del Ministero della Salute, che coinvolge 27 capoluoghi italiani. Nella giornata del 28 giugno, la città pugliese è una delle 15 dove sono previste ondate di calore. Questo è quanto riportato dall’Adn Kronos.

Le città interessate dall’ondata di calore

Oltre a Bari, le altre città segnalate sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Queste località saranno interessate da condizioni meteorologiche che potrebbero precedere un’ondata di calore significativa.

Livello di allerta e raccomandazioni

Il livello di allerta 1 indica “condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”. Questo livello non richiede azioni immediate, ma avvisa che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. È quindi consigliato prestare attenzione e prendere le precauzioni necessarie per proteggersi dal caldo, soprattutto per le persone più vulnerabili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.