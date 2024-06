Bimba di 6 anni muore per il caldo, il nuovo compagno della madre l’aveva laciata chiusa nell’auto sotto il sole cocente

0 Condivisioni acebook Twitter

Bambina di 6 anni muore per il caldo dopo essere stata lasciata in auto per tre ore: arrestato il fidanzato della madre

La tragedia a Bradenton, Florida

Una bambina americana di 6 anni è morta dopo essere stata lasciata per tre ore chiusa nell’auto del fidanzato di sua madre, Markise Outing, mentre lui andava a lavorare. L’incidente è avvenuto lo scorso 20 maggio a Bradenton, nella contea di Manatee, Florida, dove la temperatura esterna era di circa 31°C. Outing, 24 anni, è stato arrestato il 25 giugno e accusato di omicidio colposo aggravato.

I fatti e l’intervento dei soccorsi

Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Southern Manatee, Outing ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco intorno alle 17:17 per cercare cure mediche per la bambina. I paramedici, giunti sul posto, hanno trovato la piccola priva di sensi, con una temperatura corporea superiore ai 41°C, e hanno ipotizzato che fosse stata colta da arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimarla, la bambina è morta dopo poche ore.

Indagini e arresto di Markise Outing

Interrogato dalla polizia, Outing ha inizialmente dichiarato che la bambina aveva giocato in un parco e si era surriscaldata. Tuttavia, gli agenti hanno notato incongruenze nella sua versione e i dati GPS raccolti dagli investigatori hanno rivelato che la bambina era stata lasciata in un veicolo parcheggiato per diverse ore. È emerso che Outing era andato a prendere la piccola a scuola intorno alle 14:45, prima di recarsi al lavoro a Bradenton, lasciandola chiusa a chiave nella sua auto con i finestrini chiusi.

L’autopsia ha confermato che la bambina è morta a causa del caldo estremo. Gli investigatori stanno ancora aspettando i risultati di un rapporto tossicologico per completare l’indagine. La tragica morte della bambina evidenzia i pericoli di lasciare i bambini soli in auto, specialmente in condizioni di caldo intenso.