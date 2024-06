“Addio Angelo”, Federico muore per un malore improvviso a soli 16 anni, il dolore dei genitori

0 Condivisioni acebook Twitter

Federico Innocente: Addio a un Angelo di Falzè

La scomparsa di Federico

“Ovunque tu sia Chicco, noi siamo sempre con te“. Questo è il dolce messaggio con cui i familiari di Federico Innocente, un ragazzo speciale di Falzè, hanno annunciato la sua improvvisa scomparsa all’età di soli 16 anni. Federico, affettuosamente chiamato “Chicco”, era un giovane con difficoltà che non gli hanno impedito di frequentare prima le scuole elementari e poi la scuola media di Falzè, dove si era fatto conoscere e amare da tutti. La sua immagine è stata accompagnata da quella di un angioletto, a indicare la sua purezza e la profonda connessione con chiunque lo incontrasse.

Il dolore della comunità

Dopo aver completato la terza media, Federico era stato iscritto al centro “Do Re Mi” di Biadene, che ha frequentato fino al momento della sua improvvisa scomparsa. Questo evento inatteso ha gettato un velo di dolore sulla comunità locale, specialmente sulla sua famiglia: la mamma Sabrina, il papà Gianluca, il fratello Lorenzo, i nonni e gli amici.

I funerali di Federico si terranno martedì 2 luglio alle 10 nella chiesa di Falzè, da dove proseguirà per la cremazione. Il sindaco di Trevignano, Franco Bonesso, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, riconoscendo quanto Federico fosse conosciuto e amato. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, suscitando reazioni commosse e partecipi sia nella comunità locale che online.

Ricordi e messaggi di cordoglio

Le espressioni di affetto per Federico non si sono fatte attendere. Una giovane, commossa, ha scritto: “È stato bello conoscerti, sarai per me indimenticabile. Un piccolo grande angelo”. Il suo allenatore di basket ha aggiunto:

“Buon viaggio, piccolo campioncino, ci mancherà il tuo sorriso”. Molti hanno sottolineato quanto fosse inaspettata e improvvisa la sua scomparsa. Una donna che lo conosceva ha commentato: “Ciao Federico, che brutto scherzo ci hai fatto…”.

Anche gli amici dell’Anteas, che avevano contribuito al trasporto di Federico, hanno espresso il loro dispiacere, ricordandolo con affetto. Federico ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, e la sua perdita è sentita profondamente da tutta la comunità.