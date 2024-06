Puglia, si chiamava Luisa Calò la vittima dell’incidente avvenuto giovedì pomeriggio per un sorpasso azzardato aveva 69 ammi

0 Condivisioni acebook Twitter

Grave incidente sulla provinciale 69: una vittima e tre feriti

L’Incidente Mortale

Luisa Calò, 66 anni, residente a Erchie, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio sulla strada provinciale 69 che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. L’incidente ha coinvolto tre auto: una Fiat 500, una Renault Scenic e una BMW. La Fiat 500, sulla quale viaggiava una donna, e la Renault Scenic, con a bordo quattro persone, sono state le principali vetture coinvolte. La dinamica dell’incidente, avvenuto durante una manovra di sorpasso, è ancora sotto indagine per determinare eventuali responsabilità.

Le Vittime e i Feriti

Luisa Calò, seduta sul sedile posteriore della Renault Scenic, è deceduta sul colpo a causa dell’impatto frontale. Al volante della Scenic c’era un’altra donna, rimasta ferita e estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Tra i feriti c’è anche una bambina di 7 anni, trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi; fortunatamente, la bambina non è in pericolo di vita. Gli altri due feriti, presenti nella Renault Scenic, sono un uomo e un’altra donna, le cui condizioni sono in corso di valutazione. L’impatto devastante ha causato seri danni ai veicoli coinvolti, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Le Indagini e le Conseguenze

Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze esatte dell’incidente. La salma di Luisa Calò è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Mesagne. L’intera comunità di Erchie e le persone coinvolte nell’incidente sono state profondamente colpite dalla tragedia. Il tragico evento sottolinea ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida e del rispetto delle norme stradali, specialmente in situazioni di sorpasso su strade provinciali. Le indagini proseguono per accertare le responsabilità e prevenire futuri incidenti simili.