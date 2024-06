Bari, torna “Lungomare di Libri” dal 5 al 7 luglio: ospite Luca Bizzarri con “Non hanno un amico”

0 Condivisioni acebook Twitter

La Quarta Edizione di Lungomare di Libri

La quarta edizione di “Lungomare di Libri” si terrà a Bari dal 5 al 7 luglio 2024. Questo evento, dedicato al tema “La memoria del mare”, trasformerà la città in una libreria all’aperto, offrendo un ricco programma di attività culturali. I partecipanti potranno godere di lezioni magistrali, presentazioni di libri, reading, attività per bambini e consigli di lettura, tutti con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. L’obiettivo dell’evento è celebrare il mare come fonte di ispirazione e memoria collettiva, elemento centrale per la storia e lo sviluppo di Bari.

Ospiti e Attività del Festival

Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno numerosi autori di rilievo, tra cui Luca Bizzarri, che presenterà il suo libro “Non hanno un amico”. Altri ospiti includono Annalisa Camilli, Björn Larsson, Silvio Perrella, Emanuele Aldovrandi, Saba Anglana, Elvio Carrieri, Cristina Cassar Scalia, Filippo Ceccarelli, Gabriella Genisi, Francesco Carofiglio, Vittoria Facchini, Lorenza Gentile, Marcello Introna, Andrea Piva, Alessandro Vanoli, Antonella Viola e Nicolò Carnimeo. Sarà anche possibile visitare una mostra dell’illustratore Armin Greder al Museo Civico, aperta fino al 14 luglio.

L’intrattenimento includerà il camper “Ticket to Read” dal Salone del Libro di Torino, concerti delle cantautrici Ashes e Chiara Cami il 5 e 6 luglio, e un dj set di El Muezzin al Caffè Nero il 6 luglio.

Dichiarazioni delle Autorità

Il sindaco uscente Antonio Decaro ha sottolineato l’importanza del mare per la città di Bari, non solo come fonte di ricchezza economica ma anche culturale e sociale. “Per questo trovo particolarmente felice l’idea di dedicare questa nuova edizione di Lungomare di libri alla forza della memoria del mare, che ci ricorda chi siamo e cosa ancora possiamo essere,” ha affermato.

Il direttore del dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno, ha lodato il successo dell’evento nelle sue quattro edizioni, evidenziando come “Lungomare di Libri si conferma una iniziativa di grande valore che vede protagonista la filiera del libro in una città come Bari ormai fortemente attrattiva a livello nazionale e internazionale. La sinergia con il Salone del Libro, i Presidi del Libro, i librai e gli editori ha dato ottimi frutti, e siamo sicuri che anche in questa quarta edizione l’interesse di baresi, pugliesi e tanti turisti sarà alto.”

L’evento

L’evento “Lungomare di Libri” rappresenta una grande opportunità per gli amanti della lettura e della cultura di incontrare autori, partecipare a dibattiti e attività, e godere del ricco patrimonio culturale di Bari. L’attenzione al tema “La memoria del mare” rafforza il legame tra la città e il suo storico rapporto con il mare, promettendo un’edizione ricca di significato e partecipazione.