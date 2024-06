Bimbo di 18 mesi morto dopo la caduta dal balcone a Pavia, la mamma: “L’avevo messo a letto, pensavo dormisse”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il tragico incidente

Una tragedia ha colpito una famiglia di Pavia sabato 29 giugno, quando un bimbo di 18 mesi è caduto dal quarto piano di una palazzina in via Cascina Spelta, una traversa di viale Lodi. Il piccolo, che viveva in città con i genitori dal 2021, è caduto da un’altezza di circa 12 metri. Purtroppo, i gravi traumi riportati nell’impatto con il suolo non gli hanno lasciato scampo e il bimbo è morto in ospedale dopo poche ore di agonia. La madre, una giovane donna di 23 anni di origine congolese, ha raccontato di averlo messo a letto dopo il bagnetto, convinta che stesse dormendo.

La dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione degli agenti della Questura di Pavia, il piccolo si sarebbe arrampicato sul condizionatore, situato vicino alla ringhiera del balcone. Superata la protezione, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. La madre, che era in casa con lui, ha spiegato di averlo perso di vista per pochi istanti mentre sbrigava alcune faccende domestiche. “Gli avevo fatto il bagnetto e lo avevo messo a letto. Poi ha suonato il campanello una mia amica che era venuta a trovarci, sono andata ad aprirle la porta,” ha detto al quotidiano Il Giorno. Quando è tornata nella stanza, il bambino non era più a letto. Le urla provenienti dalla strada hanno rivelato la tragica realtà: il piccolo era caduto dal balcone.

Le indagini e le reazioni

La polizia sta seguendo la pista del drammatico incidente, confermando la versione della madre secondo cui tutto è accaduto in una manciata di minuti.