Buffon si rifiuta di parlare dopo la sconfitta dell’Italia: “Io non parlo, spero lo faccia qualcun altro”

Dopo la sconfitta dell’Italia contro la Svizzera agli Europei, Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, ha scelto di non parlare pubblicamente. In un momento in cui ci si aspettava che mettesse la faccia, Buffon ha dichiarato: “Io non parlo. Spero che qualcuno lo faccia…”. Le sue parole sono state riportate da Repubblica, che ha descritto Buffon aggirarsi sconsolato nel ventre dell’Olympiastadion di Berlino senza voler proferire parola. Nonostante il suo ruolo di leadership, il suo invito rivolto ad altri affinché si esponessero è caduto nel vuoto.

Le reazioni del dopo partita

L’eliminazione agli ottavi di finale ha visto pochi giocatori della Nazionale italiana presentarsi ai microfoni. Il capitano Gianluigi Donnarumma ha chiesto scusa a tutti, esprimendo il dispiacere per la prestazione della squadra. Anche il veterano Matteo Darmian e Bryan Cristante si sono mostrati contriti per lo spettacolo offerto. Tuttavia, molti altri giocatori hanno evitato di rilasciare dichiarazioni, con alcuni che hanno cercato di nascondersi dietro addetti stampa. Raoul Bellanova, ad esempio, si è mostrato irritato dopo due settimane in Germania senza giocare un minuto, mentre Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini hanno preferito non commentare.

Le critiche e le promesse di Spalletti

Luciano Spalletti, il commissario tecnico dell’Italia, ha affrontato le domande dei giornalisti con una certa dose di orgoglio ma senza nascondere la delusione per la sconfitta. Ha attribuito parte della responsabilità al poco tempo avuto per preparare la squadra e ha promesso grandi cambiamenti per le qualificazioni mondiali. Spalletti non si è dimesso, nonostante le critiche pesanti da parte di tifosi e media. La sua capacità di mantenere la calma e di rispondere alle domande senza esagerazioni indica una consapevolezza della situazione e la determinazione a lavorare per migliorare.

Futuro

La sconfitta contro la Svizzera rappresenta una delle peggiori performance della Nazionale italiana degli ultimi anni. Il silenzio di Buffon ha suscitato sorpresa e delusione tra i tifosi, che si aspettavano una presa di posizione più decisa da parte del capo delegazione. La strada verso il riscatto passa ora attraverso una serie di cambiamenti promessi da Spalletti e un rinnovato impegno da parte di tutta la squadra. Il prossimo obiettivo sono le qualificazioni mondiali, dove l’Italia dovrà dimostrare di aver imparato dagli errori e di essere pronta a riconquistare il proprio posto tra le grandi del calcio europeo.