Nozze tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, incontro tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, ma lei preferisce Tony Effe

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono ritrovati al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, celebrato domenica 30 giugno in Toscana, ma non c’è stato un ritorno di fiamma.

Il ritrovo dei “Damellis” al matrimonio

Il matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, celebrato il 30 giugno in Toscana, ha visto la partecipazione di molti volti noti, tra cui Giulia De Lellis e Andrea Damante. I fan, che da anni sperano in una riconciliazione tra i due, conosciuti affettuosamente come i “Damellis”, hanno sperato che questo evento potesse rappresentare un’occasione per vederli nuovamente insieme, soprattutto ora che entrambi sono tornati single. Giulia, recentemente intervistata da Fanpage.it, ha confermato di essere single, nonostante le voci di un flirt con Tony Effe. Durante le nozze dei loro amici, c’è stata un’interazione tra Giulia e Andrea che non è passata inosservata ai fan desiderosi di un loro riavvicinamento.

Un momento immortalato da Giulia De Lellis

Uno dei momenti più discussi del matrimonio è stato quando Giulia De Lellis, vestita con un abito rosa, ha scattato una foto ad Andrea Damante. Andrea stava posando insieme allo sposo Ignazio Moser quando Giulia, con sorpresa, si è parata di fronte a loro per immortalare la scena. Andrea, elegante in un abito chiaro con scarpe abbinate, è apparso lievemente sorpreso dal gesto di Giulia, ma ha risposto con un sorriso. Questo gesto, seppur semplice, ha subito fatto il giro dei social, alimentando le speranze dei fan dei Damellis. Tuttavia, nonostante l’interazione amichevole, non ci sono stati ulteriori segnali di un ritorno di fiamma.

La nuova relazione di Giulia De Lellis

Nonostante l’attesa dei fan, l’incontro tra Giulia e Andrea non ha portato a un riavvicinamento. Giulia De Lellis sembra essere concentrata su un nuovo flirt con il rapper Tony Effe. Durante la serata, Giulia è stata vista indossare la giacca del rapper, segno di una crescente vicinanza tra i due. Andrea, dopo essersi unito ai festeggiamenti, si è allontanato senza ulteriori interazioni significative con Giulia. Questo ha deluso i fan dei Damellis, che speravano in un ritorno di fiamma durante l’evento. La giornata si è conclusa senza grandi sorprese per i fan, che dovranno attendere ulteriori sviluppi nelle vite dei loro beniamini.