Partorisce il terzo figlio, torna a casa e si sente male, muore giovane donna di 30 anni

Una mamma di 30 anni è morta due settimane dopo il parto a Lamezia Terme, lasciando tre figli e un’intera comunità in lutto.

Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove una giovane mamma di 30 anni è morta due settimane dopo aver dato alla luce il suo terzo figlio. La donna, che aveva partorito a metà giugno nell’ospedale cittadino, aveva iniziato a sentire dei malesseri una volta tornata a casa. Preoccupata per i sintomi, è tornata in ospedale per sottoporsi a diversi esami diagnostici per capire la causa dei suoi disturbi.

In attesa di un intervento

Ieri, la situazione è precipitata. La donna era in attesa di un intervento chirurgico all’addome quando le sue condizioni

di salute sono improvvisamente peggiorate, portandola alla morte. La notizia del decesso ha scosso profondamente i suoi familiari, appartenenti all’etnia rom, che hanno vissuto momenti di grande tensione e dolore all’interno dell’ospedale. La situazione ha richiesto l’intervento della polizia per ristabilire la calma.

Indagini in corso

La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha immediatamente aperto un’inchiesta per determinare le cause del decesso della giovane mamma. Il corpo è stato sequestrato ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. I familiari della donna, sconvolti dalla perdita, hanno deciso di rivolgersi a un legale per avere giustizia e chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte della loro cara.