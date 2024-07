Bari, incidente sull’A14, Van si ribalta, morta una donna, sei feriti, due sono gravissimi

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave incidente stradale sull’autostrada A14 ha causato una vittima e diversi feriti, tra cui bambini. Le autorità stanno indagando le cause dell’incidente.

Incidente sull’autostrada A14: un van si ribalta

Un tragico incidente ha avuto luogo sull’autostrada A14, dove un van, per motivi ancora da chiarire, si è ribaltato mentre percorreva la corsia di sorpasso. La vittima è una donna di cui non sono state rese note le generalità. Secondo le prime informazioni, i passeggeri del van, tra cui un minore, sarebbero tutti stranieri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia stradale e il personale del 118 per soccorrere i feriti e raccogliere le prime informazioni sull’accaduto. La gravità dell’incidente ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto autostradale interessato, causando significativi disagi alla circolazione.

Deviazioni e traffico congestionato verso Bari

La chiusura del tratto autostradale ha obbligato Autostrade per l’Italia a fornire indicazioni per percorsi alternativi. Gli automobilisti diretti verso Pescara devono uscire ad Acquaviva delle Fonti e rientrare in autostrada a Bari sud dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. La situazione ha causato un chilometro di coda e il traffico è completamente bloccato con auto incolonnate e ferme da tempo. L’impatto tra più veicoli si è verificato al chilometro 697,6 in direzione Bari. Sul posto sono giunte tre ambulanze per prestare i primi soccorsi ai feriti. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per determinare le cause dell’incidente e raccogliere informazioni dettagliate sui mezzi coinvolti.

Le condizioni dei feriti e gli interventi dei soccorritori

Nell’incidente sull’autostrada A14 sono rimaste ferite sei persone, tra cui un uomo di 30 anni e una giovane di 17 anni, entrambi in gravi condizioni e trasportati in codice rosso all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti e al Di Venere di Bari. Al Policlinico di Bari si trovano un uomo di 59 anni e tre ragazzi, probabilmente suoi figli: una 15enne, un ragazzino di 13 anni e una bambina di sette anni, le cui condizioni non sarebbero gravi. La donna deceduta sarebbe la madre dei bambini. I soccorritori stanno lavorando incessantemente per garantire la sicurezza dei viaggiatori e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.