Funerali del bimbo di 10 anni morto dopo essere caduto in un pozzo, il dolore e la rabbia della madre, “Voglio giustizia”

La comunità di Palazzolo Acreide ha partecipato ai funerali di un bambino di 10 anni morto per annegamento dopo essere caduto in un pozzo. La madre ha chiesto giustizia.

Funerali a Palazzolo Acreide: commozione per il bambino caduto nel pozzo

Oggi a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, si sono svolti i funerali del bambino di 10 anni morto la scorsa settimana dopo essere caduto in un pozzo artesiano durante un campo scuola in contrada Falabia. La cerimonia si è tenuta nella Basilica di San Sebastiano, in piazza del Popolo, con la presenza di numerosi familiari e amici. I primi banchi della chiesa erano occupati dalla famiglia della giovane vittima, mentre decine di bambini, vestiti di bianco, hanno partecipato insieme ai loro genitori per dare un ultimo saluto al loro amico.

Parole di dolore e richiesta di giustizia

Tra i momenti più toccanti delle esequie, celebrate dall’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, ci sono stati gli interventi dei familiari.

La mamma del bambino, visibilmente commossa, ha ringraziato tutti per la vicinanza e il supporto in questo momento difficile, esprimendo anche la sua richiesta di giustizia affinché vengano accertate eventuali responsabilità. La sorella maggiore ha detto: “Si dice che un giorno ci rincontreremo per non lasciarci più, non accetterò mai l’idea che non ci sei più, potrò solo provare ad abituarmi alla tua assenza”. Durante l’omelia, mons. Lomanto ha affermato: “Chi ha vicino Dio, come lui adesso, non può morire”.

Indagini in corso e responsabilità da accertare

L’autopsia ha confermato che il bambino è morto per annegamento dopo essere caduto in un pozzo profondo circa 15 metri, coperto per metà da acqua.

Sono attualmente nove le persone indagate per omicidio colposo, tra cui il proprietario del terreno dove si trova il pozzo e l’educatrice 54enne che ha tentato di salvare il bambino lanciandosi lei stessa nella cavità.

Al termine della celebrazione, il feretro del bambino è stato portato al cimitero cittadino, dove domani mattina alle 9 avverrà la sepoltura. L’intera comunità di Palazzolo Acreide si è fermata in segno di lutto e solidarietà verso la famiglia della vittima.