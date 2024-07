Bambino di 12 anni fa un tuffo in acqua e non riemerge più, divorato da un coccodrillo

0 Condivisioni acebook Twitter

Un bambino di 12 anni è stato attaccato e divorato da un coccodrillo a Mango Creek, vicino a Palumpa, in Australia.

Un terribile incidente ha scosso il nord dell’Australia, dove un bambino di 12 anni è stato presumibilmente attaccato e divorato da un coccodrillo. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Mango Creek, nei pressi di Palumpa, un piccolo insediamento prevalentemente indigeno situato a circa sette ore di auto a sud-ovest della capitale del territorio, Darwin. Dopo il tuffo in acqua, del ragazzino si sono perse rapidamente le tracce, facendo temere il peggio. In serata, la polizia ha confermato le peggiori ipotesi: “Le prime indicazioni fanno pensare che il bambino sia stato attaccato da un coccodrillo”.

Ricerca e soccorso senza speranza

Le autorità locali, insieme ai membri della comunità, hanno immediatamente avviato un’operazione di ricerca e soccorso. Gli agenti della vicina Peppimenarti e Wadeye hanno perlustrato un ampio tratto del fiume, noto per essere infestato da coccodrilli sia d’acqua salata che dolce. Purtroppo, le speranze di ritrovare il bambino vivo sono svanite quando un funzionario di polizia, Brent Potter, ha dichiarato: “È una tragedia per qualsiasi genitore o familiare perdere un figlio piccolo, soprattutto in circostanze come quella causata da un coccodrillo”.

Un’area già segnata dagli attacchi di coccodrilli

La regione del fiume Daly, dove si trova Palumpa, è tristemente nota per gli incidenti legati alla presenza di coccodrilli. Nel 2017, un uomo di 54 anni è stato attaccato da un coccodrillo di 2 metri, riportando gravi ferite ma riuscendo a sopravvivere. Nel 2013, un coccodrillo di 4,5 metri è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dopo aver creato problemi alla comunità, posizionandosi nel mezzo di una strada e bloccando il passaggio. L’attacco al bambino di 12 anni rappresenta uno degli incidenti più gravi avvenuti nella zona negli ultimi anni, sottolineando ancora una volta i pericoli presenti in questa regione dell’Australia.